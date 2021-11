Tennis Borussia ist der einzige Standort in Berlin und Brandenburg für Amputierten-Fußball. Nachdem man zuletzt in einer Spielgemeinschaft seine erste Bundesliga-Saison als Dritter abgeschlossen hat, ist die Zielsetzung jetzt ein eigenes Team.

In England und der Türkei gibt es längst Ligen für Amputierten-Fußball. In Berlin ist Tennis Borussia nun der erste Verein, der ebenfalls eine Mannschaft stellen wird. Warum das zunächst nur mit einer Spielgemeinschaft geht, sich aber bald ändern könnte. Von Ilja Behnisch

Hierzulande zählt die neugegründete Bundesliga bislang drei Teams. Derzeit nimmt Tennis Borussia Berlin in einer Spielgemeinschaft mit dem Hamburger SV und den Sportfreunden Braunschweig am deutschlandweiten Spielbetrieb teil. Ein regelmäßiger Trainingsbetrieb in Berlin ist in Planung, dafür ist man aktuell noch auf der Suche nach weiteren Spielern jeden Alters.

Benito ist mit erst 13 Jahren der jüngste Spieler bei TeBe, Torwart Andreas Lehmann gehört zu den Routiniers. Die neugegründete Liga ist für beide ein unglaubliches Erlebnis – auch wenn man mit dem 3. Platz in der Endabrechnung nicht ganz zufrieden ist. "Da hätten wir noch mehr schaffen können. Wenn wir so weiterspielen wie am letzten Spieltag, dann wäre in Zukunft vielleicht sogar die Meisterschaft drin", sagt Benito, der erst seit einem halben Jahr Amputierten-Fußball spielt.

Seine erste Saison in der Bundesliga habe ihm "viel Spaß gemacht". Obwohl Benito einer der jüngsten im Team ist, bekam er auch schon gute Einsatzzeiten. Allerdings finden die regelmäßigen Trainingseinheiten bislang nur in Hamburg statt, wofür Benito viel Zeit für die Anreise investieren muss.