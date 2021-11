Die Füchse Berlin haben am 10. Spieltag der Handball-Bundesliga ihre erste Niederlage kassiert. Das Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt verlor die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert am Mittwochabend mit 23:28.

Vor mehr als 5.000 Zuschauern in der lauten Flens-Arena erspielten sich die Hausherren in den ersten zwölf Minuten eine 7:2-Führung gegen die in der Liga seit Mai 2021 ungeschlagenen Füchse. Keeper Benjamin Buric diente dem Meister von 2018 und 2019 dabei als starker Rückhalt und vereitelte mehrere Wurfversuche der Gäste.

Bereits in der 42. und 43. Minute sorgten drei Flensburger Treffer durch Hampus Wanne, Johannes Golla und Mads Mensah Larsen allerdings für die Vorentscheidung. Mit 24:15 erarbeitete sich der Sechstplatzierte einen Neun-Tore-Vorsprung. Insbesondere den Dänen Mensah Larsen bekam die Berliner Abwehr an diesem Tag nicht in den Griff.

Die Gäste schienen ihre erste Saisonniederlage ab diesem Zeitunkt auch zunehmend zu akzeptieren - und ihre Kräfte bereits zu schonen für Sonntag, wenn der derzeitige Tabellenführer SC Magdeburg in die Max-Schmeling-Halle nach Berlin kommt (18:05 Uhr, live in der Sportschau). Tatsächlich konnten die Füchse am Mittwochabend der kontrollierten Vorstellung der Hausherren nichts mehr entgegensetzen und verloren am Ende verdient mit 23:28.