Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga nur mit Mühe ihre dritte Niederlage in Serie verhindert. Beim Tabellenvorletzten TVB Stuttgart kam die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert überraschend nicht über ein 32:32-Unentschieden hinaus. Die allerdings ersatzgeschwächten Füchse verlieren so weiterhin an Boden auf den Tabellenführer und Rivalen vom SC Magdeburg.

Nach einem starken Saisonstart waren die Füchse am Wochenende mit zwei frischen Niederlagen gegen Flensburg und Magdeburg im Gepäck nach Stuttgart gereist. Nicht mit an Bord waren hierbei die verletzten Paul Drux, Fabian Wiede, Viran Morros und Nils Lichtlein. Rückraumspieler Marko Kopljar hingegen gab sein Comeback.