Für viele Sportler stellt sich irgendwann die Frage, was kommt nach der Profi-Laufbahn. Der Füchse-Spieler Hans Lindberg will damit erst gar nicht bis zu seinem Karriereende warten und hat eine neue Facette hinzugefügt. Der Profi-Sportler hat abseits der Platte eine neue Leidenschaft entdeckt und verkauft selbstdesignte Kleidung. "Es ist auch ein bisschen Ablenkung, um nicht nur Handball im Kopf zu haben", sagt Lindberg, der mit den Füchsen Berlin durchschnittlich zwei bis drei Pflichtspiele pro Woche absolvieren muss.

Seine eigene Firma hat der 40-Jährige vor einiger Zeit mit einem Freund gegründet. Gemeinsam entwickeln sie bezahlbare Alltags- und Sportbekleidung – hergestellt aus recycelten Materialen, zum Beispiel Polyester aus alten Fischnetzen. Nachhaltigkeit ist Hans Lindberg besonders wichtig. Der Handballer hat die Hoffnung, "die Welt auch ein Stück besser zu machen", wie er selbst sagt. Das Label sei eine Art Zukunftsgedanke für ihn gewesen, auch was seine Kinder betrifft. Das gehe schon damit los, dass er mit seiner Familie in Dänemark häufig am Strand entlanggehe und dort sehr viel angespültes Plastik sehe. Das habe ihn angeregt, etwas in die Richtung Nachhaltigkeit und Recycling zu machen.