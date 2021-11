Die stark geschwächten Berliner gingen zunächst nervös in die Partie. Trainer Jaron Siewert musste verletzungsbedingt auf Paul Drux, Fabian Wiede, Viran Morros, Nils Lichtlein und Marko Kopljar verzichten. Die fehlenden Leistungsträger machten sich bemerkbar. In der Anfangsphase lagen die Füchse nach einigen Ballverlusten meist knapp in Rückstand. Kurz vor der Pause wurde die Partie aber ausgeglichener und die Handballer aus der Hauptstadt konnten sich mit einem kleinen Lauf sogar die Halbzeitführung sichern.

Die Füchse Berlin haben ihr Auswärtsspiel in der Handball European League gegen Wisla Plock mit 28:24 (15:14) gewonnen und nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge ein wichtiges Erfolgserlebnis gefeiert.

In der zweiten Hälfte hatten die Berliner erst große Probleme in der Offensive und schafften es sechs Minuten lang nicht, einen Treffer gegen die Polen zu erzielen. In einer hektischen und aggressiven Partie präsentierten sie sich dann aber ruhig und diszipliniert und konnten den Vorsprung gegen Ende sogar auf vier Tore ausbauen. Bester Berliner Werfer war Jacob Holm mit acht Toren.

Die Füchse sind somit nach dem dritten Spieltag des europäischen Wettbewerbs noch ungeschlagen und haben die Tabellenführung in der Gruppe A übernommen. Am kommenden Sonntag sind sie dann wieder in der Bundesliga gegen den TVB Stuttgart gefordert.