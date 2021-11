Statistik-Analyse von Union und Hertha - Torschussflaute und faule Zweikämpfer

08.11.21 | 17:06 Uhr

Knapp ein Drittel der Bundesliga-Saison ist gespielt. Die Analyse der Leistungsdaten beider Berliner Teams zeigt: Hertha muss sich im Spiel nach vorne deutlich steigern, während Union beim Zweikampfverhalten Luft nach oben hat. Von Fabian Friedmann



Mittlerweile laufen an jedem Spieltag Millionen von Rohdaten aus den Bundesliga-Stadien ein, die in einer sogenannten Daten-Bibliothek gebündelt werden. Jedes Bundesliga-Spiel liefert beispielsweise etwa drei Millionen Positionspunkte der Spieler, welche anschließend umfangreich ausgewertet werden. In der Bundesliga wird dazu in einem Definitionskatalog zu den Spieldaten genau definiert, was eine Ballbesitzphase ist, wo ein intensiver Lauf aufhört, und ein Sprint anfängt. Im Folgenden werden die entsprechenden Daten zu Hertha BSC und Union Berlin analysiert.



1. Tore und Torschüsse

Bei den erzielten Toren liegt Union mit 17 Treffern auf Platz 7, während Hertha mit 12 Toren im unteren Mittelfeld zu finden ist. Ein Blick auf die Torschüsse fördert die Probleme in der Offensive der Herthaner noch deutlicher zu Tage. Mit gerade einmal 110 Schüssen aufs Tor (also im Schnitt nur 10 pro Spiel) liegen die Blau-Weißen in diesem Bereich auf dem letzten Platz, während die Köpenicker mit 122 Torschüssen ebenfalls im unteren Bereich zu finden sind (Platz 15). Dennoch spricht die Effizienz – im Schnitt braucht Union sieben Torschüsse für ein Tor (bei Hertha sind es neun) – eindeutig für die Köpenicker. Bei den gehaltenen Schüssen gehören die beiden Berliner Torhüter nicht zur Spitzengruppe der Liga. Hertha-Schlussmann Alexander Schwolow steht mit 26 gehaltenen Bällen auf Platz 15, Union-Keeper Andreas Luthe liegt mit 28 Paraden auf dem 12. Rang.



2. Ballbesitz, Passquote und Flanken

Hertha und Union sind keine Bundesliga-Teams, die Ballbesitzfußball praktizieren. Mit im Schnitt 41 Prozent Ballbesitz liegt Union ligaweit auf dem letzten Platz in diesem Ranking. Beim 2:2 in Köln am vergangenen Sonntag kamen die Köpenicker nur auf einen Anteil von mageren 30 Prozent. Unions Trainer Urs Fischer verfolgt häufig eine Taktik, die auf schnelles Umschaltspiel ausgelegt ist. Spieler wie Awoniyi, Haraguchi und Gießelmann sind mit ihrer Schnelligkeit prädestiniert für diesen Stil und bringen viel Torgefahr - auch über Außen, was Unions Ranking bei den Flanken (Platz 4) untermauert. Das Problem: Dadurch, dass die Eisernen häufig dem Gegner den Ball überlassen und lieber ihre Führungen defensiv verwalten, fehlt hinten raus oftmals die Entlastung, was auch gegen Köln sichtbar wurde. Hertha liegt mit durchschnittlichen 42 Prozent Ballbesitz ebenfalls am Tabellenende in dieser Statistik, wobei man – im Gegensatz zu Union – auch bei den Flanken (nur 58 in 11 Partien) ganz hinten zu finden ist. Es zeigt, dass Hertha beim Flügelspiel einiges vermissen lässt und es kaum schafft, sich in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Wenig gute Bälle in den Strafraum sind die Folge. Herthas Stürmer finden häufig kaum Bindung zum eigenen Spiel. Wenigstens bei der Passquote steht ein Herthaner ganz oben: Mit 91,47 Prozent angekommener Pässe belegt Verteidiger Dedryck Boyata den 8. Platz aller Bundesliga-Spieler, wobei hier auch Quer- und Rückpasse mitgezählt werden.



3. Laufdistanz, intensive Läufe und Sprints

Die größe Stärke von Union Berlin ist die Laufbereitschaft. 1297,5 Kilometer spulten sie Eisernen in den bisherigen 11 Ligaspielen ab. Nur Arminia Bielefeld läuft mehr als die Köpenicker. Dabei ist Niko Gießelmann der Spieler, der die meiste Distanz zurücklegt. Mit seinen 128,8 Kilometer gehört der linke Mittelfeldspieler zu den Top 3 der Liga. Allerdings fällt sein Team bei der Anzahl intensiver Läufe (über 17 km/h) und den Sprints (über 24 km/h) gehörig ab, was wohl auch auf den geringen Ballbesitz zurückzuführen ist und dem häufigen Verteidigen ohne Ball. Trotzdem kann Trainer Urs Fischer nicht mit diesen Werten zufrieden sein. Denn wer so einen enormen Aufwand betreibt, der sollte dann auch in den entscheidenden Duellen fokussierter zur Sache gehen. Ganz anders die Gemengelage in diesem Bereich beim Rivalen Hertha BSC. Die Blau-Weißen liegen bezüglich der Läufe in allen Bereichen im Mittelfeld des Tableaus, nur bei den Sprints fällt das Dardai-Team ebenfalls ab (Platz 16). Einer, der heraussticht, ist Hertha Mittelfeldspieler Suat Serdar, der bei der Laufdistanz zu den Top 20-Spielern der Bundesliga zählt.

4. Zweikämpfe, Kopfballduelle und Fouls

Die Zweikampfstatistik spricht nicht für die Eisernen. Mit gerade einmal 999 gewonnen Duellen liegt man hier abgeschlagen auf dem letzten Platz. Wenigstens bei den Kopfballduellen reicht es für einen Platz im oberen Drittel – bei so kopfballstarken Innenverteidigern wie Robin Knoche und Marvin Friedrich auch kein Wunder. Hertha BSC steht in dieser Statistik zwar besser da, zu mehr als einem Mittelfeldplatz reicht es aber auch hier nicht (Platz 13 bei den Zweikämpfen, Platz 12 bei den Kopfballduellen). Wieder sticht hier ein Herthaner heraus, der bereits bei der Laufdistanz überzeugen konnte. Suat Serdar belegt mit 131 gewonnen Zweikämpfen den 6. Platz unter allen Bundesligaspielern. Bezüglich der Fouls liegt Hertha auf Platz 7 (136), ein bisschen fairer geht der Stadtrivale Union zur Sache (Platz 14, 116 Fouls). Die Bayern stehen hier mit nur 80 Fouls deutlich am Ende des Rankings – auch dieser Fakt zeichnet eine Topmannschaft aus: das Vermeiden unnötiger Standards.



5. Fazit

Beide Teams haben bislang vier Saisonsiege eingefahren und liegen in der Tabelle auch nur vier Punkte auseinander, wobei der spielerische Eindruck ein ganz anderer ist. Die Daten untermauern die Annahme, dass Hertha vor allem im Offensivspiel sein Potential bei Weitem nicht ausschöpft, während Union mit hoher Laufbereitschaft und schnellem Umschaltspiel gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor erzwingen möchte, wobei in puncto Zweikampfverhalten und Ballbesitz beim Fischer-Team noch einige Luft nach oben ist. Das große Manko von Hertha BSC: Vorne herrscht zumeist Flaute. Zu wenige Abschlüsse, zu wenige Flanken. Gegen Leverkusen gab es erste Lichtblicke, besonders bei den Abschlüssen und dem Zweikampfverhalten. Trifft die Hertha allerdings auf Teams, die die Räume im Zentrum dicht machen, wird zu selten über die Außen verlagert. Geringe Torgefahr ist die Konsequenz. Alle Daten auf einen Blick auf bundesliga.de/statistiken.



