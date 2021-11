Egal ob klein oder groß - Sportvereine gehören zum Leben vieler Menschen dazu. Sie sind Orte, an denen wir zusammenkommen, um Spaß zu haben, uns zu bewegen, gesund zu bleiben und Gemeinschaft zu erleben. Eigentlich eine Umgebung, in der wir uns sicher fühlen sollten. Doch eine Studie offenbart nun ein erschreckendes Problem.

Schließlich gab es auch schon in Berlin prominente Fälle, bei denen vor allem junge Vereinsmitglieder zu Opfern wurden. So wurde vergangenen Dezember ein Judo-Trainer aus Tegel wegen sexueller Übergriffe in 20 Fällen schuldig gesprochen . Im Mai 2020 begann der Prozess gegen einen Angel-Trainer aus Kladow. Auch ihm wurde sexueller Missbrauch in mehreren Fällen vorgeworfen. Über Jahre hinweg soll er dazu seine Position im Verein ausgenutzt haben.

Auf der Suche nach Problemlösungen werden vor allem die diversen Sportbunde eine große Rolle übernehmen müssen. In einer weiteren kleinen Teilstudie gaben immerhin mehr als die Hälfte der Verbände an, über fundierte Kenntnisse zur Vorbeugung sexualisierter Gewalt zu verfügen. "Wir nehmen die Zahlen ausgesprochen ernst. Sie sind ein weiterer Auftrag für uns, unsere bisherigen Anstrengungen auf dem Gebiet zu intensivieren und zu verfeinern," sagt die hauptamtliche Kinderschutzbeauftragte des Landessportbunds Berlin Meral Molkenthin. "Aus meinen Beratungsgesprächen mit Betroffenen, Verbänden und Vereinen können wir ein zunehmendes Bewusstsein und eine gestiegene Sensibilität für das Thema herauslesen. Das hilft uns bei der Prävention und Aufklärung von Fällen. Wichtig war, dass zahlreiche Vereine und Verbände sich sofort nach Veröffentlichung um unser Kinderschutzsiegel beworben haben und alle Auflagen dafür erfüllen wollen."

Das Kinderschutzsiegel vergibt der LSB seit vergangenem Jahr an Vereine und Verbände, die verschiedene Präventionsmaßnahmen umsetzen. Die Einhaltung dieser wird dann regelmäßig geprüft. Und genau diese Maßnahmen sind für die Kinderschutzbeauftragte entscheidend, um dem Problem entgegenzuwirken. "Wir müssen die Vereine für das Thema sensibilisieren, Kinderschutzbeauftragte benennen, Führungszeugnisse einsehen und Kinder und Jugendliche in ihren Rechten bestärken und ihnen sagen, was richtig und was falsch ist und wo sie sich Hilfe holen können," sagt Molkenthin.

Vor allem die Position der Beauftragten sei eine entscheidende in den Vereinen. Opfer von sexualisierter Gewalt würden sich als erstes oft an Vertrauenspersonen wenden. "Es wäre gut, wenn diese Personen dann von den Kinderschutzbeauftragten wissen würden und sich an diese wenden können, um weitere Schritte einzuleiten und Hilfe zu bekommen," so Molkenthin. Außerdem sollen Trainerinnen und Trainer regelmäßig und verbindlich an Schulungen zu dem Thema teilnehmen und einen Ehrenkodex unterzeichnen.

Bei den aktuellen Zahlen liegt aber noch eine ganze Menge Arbeit vor den Landessportbunden. Es bleibt zu hoffen, das die gesteigerte Sensibilität und die getroffenen Präventionsmaßnahmen so schnell wie möglich greifen und die Sportlerinnen und Sportler zukünftig besser geschützt sein werden.

Sendung: rbb24, 6.11.2021, 22 Uhr