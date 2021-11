In der Berliner Charité wurde Krawzow am Mittwochvormittag gut vier Stunden operiert. Bereits am Abend konnte sie von der Intensiv- auf eine Normalstation verlegt werden, wie ihr Manager Holger Drost am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Sie sei richtig euphorisch und positiv bestimmt, sagte Drost. Bereits zwei Stunden nach dem Eingriff habe sie mit ihrem Mann und Trainer Philipp Semechin, den sie erst am Montag geheiratet hatte, telefoniert.