Die fünffache Bahn-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich wird zukünftig für das Track-Team Brandenburg starten. Die 21-Jährige unterschrieb beim TTB einen Vertrag bis 2024 und wird damit Teamkollegin von der Silbermedaillengewinnerin von Tokio Emma Hinze. Die gebürtige Lübeckerin, die am Wochenende in Litauen am zweiten Rennen der neuen Champions League teilnimmt, habe sich ganz bewusst für den Olympiastützpunkt in der Lausitz entschieden: "Am OSP in Cottbus habe ich optimale Bedingungen, die ich nutzen kann und werde, um sportlich erfolgreich zu sein", erklärte Friedrich.