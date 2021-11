Weitgehend unbekanntes RED-S-Syndrom - Gefährliche Qual

08.11.21 | 06:10 Uhr

"Schneller, höher, stärker", lautet das olympische Motto. Es könnte auch "dünner, schlanker, athletischer" sein. Denn es führt dazu, dass Sportler sich und ihre Körper quälen. Oft mit ungeahnten Konsequenzen.

Die Logik ist eigentlich ganz einfach: Der Körper eines Sportlers ist sein Kapital und Kapital gehört optimiert. Zwar kann nicht jeder Sportler ein Sieger sein, aber zumindest das bestmögliche Selbst. Also jeden Tag Training, auf Ernährungspläne und die Gesundheit achten. Dabei lauern die Gefahren oft im Verborgenen. So wie bei einem weitgehend unbekannten Leiden, das nach Meinung von Experten rund 20 bis 30 Prozent aller ambitionierten Sportler betrifft: das RED-S-Syndrom ("Relatives-Energie-Defizit im Sport").

Plötzlich bleibt die Regelblutung aus

Auch die in Berlin lebende Deborah Schöneborn (27) ist von RED-S betroffen. Zu Beginn ihrer Sportler-Karriere startete sie im Modernen Fünfkampf, so wie ihre ältere Schwester, die Olympiasiegerin Lena Schöneborn. 2017 wechselte Deborah in die Laufdisziplinen, bei den Olympischen Spielen von Tokio 2021 nahm sie am Marathon teil, wurde 18. und damit fünftbeste Europäerin. Das RED-S-Syndrom begleitete sie da bereits im vierten Jahr. Zu Beginn ihrer Laufkarriere habe sie gedacht, "probiere ich mal ein bisschen weniger Gewicht zu haben", so Schöneborn, "da werde ich bestimmt nochmal ein bisschen schneller". Das Abnehmen funktioniert leicht, statt zwei Portionen Pasta am Abend ist es nur noch eine, hin und wieder streut sie Fasten-Tage ein. Innerhalb von sechs Wochen gehen so "zwei, drei Kilo" verloren. Schöneborn fühlt sich gut, läuft schnell. Dann bleibt ihre Regelblutung aus. Ein typisches RED-S-Symptom.

In manchen Sportarten sind bis zu 60 Prozent betroffen

Der Ursprungsgedanke sei dabei zunächst gar nicht negativ gewesen, so Schöneborn, denn eigentlich sei es gar nicht "unpraktisch, dass ich diese nervige Regel nicht mehr habe." Doch das Ausbleiben der Blutung ist eben nur ein Symptom, welches auf einen grundlegend veränderten Hormonhaushalt hinweist. Die Folgen sind Knochenbrüche, Blutarmut, Eisenmangel oder auch psychischer Natur. Karsten Köhler von der Technischen Universität München, der sich mit der Thematik seit mehr als 15 Jahren beschäftigt, sagt: "RED-S ist ein Syndrom, das wir bei Sportlerinnen und Sportlern beobachten, die einen relativen Energiemangel haben, die also, um alle Köperfunktionen abdecken zu können, nicht ausreichend Energie zur Verfügung haben." Besondere Risikosportarten seien solche, bei denen ein geringes Körpergewicht von Vorteil oder wegen verschiedener Gewichtsklassen notwendig ist, zum Beispiel Triathlon und Langstreckenlauf, Rudern oder Boxen. Hier steigt der Anteil der betroffenen Athleten auf bis zu 60 Prozent.

Außerhalb der Sportmedizin herrscht oft Unwissen

Die Amateur-Triathletin Anja Kern geriet aufgrund des Syndroms an einen mentalen Tiefpunkt, war am Ende "wirklich suizidgefährdet", wie sie sagt. Die ehemalige Triathlon-Weltmeisterin Yvonne van Vlerken hingegen hatte über zehn Jahre lang keine Periode und gilt nun als unfruchtbar. Deborah Schöneborn hofft, dieses Schicksal noch abwenden zu können. Sie wird überwacht von der Sportmedizin der Charité in Berlin, fühlt sich dort gut aufgehoben. Außerhalb der Sportmedizin jedoch werde man schnell in Schubladen gesteckt. Sportler seien eh verrückt, viele davon essgestört und dann "nimm mal die Pille ein, gut ist", so Schöneborn. Besonders Gynäkologen, die bei ausbleibender Periode die Pille verschreiben, sorgen dafür, das Problem nicht angemessen zu behandeln.

Deborah Schöneborn wünscht sich mehr Aufklärung in der Breite. Sowohl bei Sportlern, als auch bei Trainern und Ärzten. Denn ab einem gewissen Punkt ist RED-S immer schädlich. Wer ausfällt kann nicht trainieren, kann keine Leistung bringen. Doch es bleibt ein schmaler Grat, denn Schöneborn weiß auch: "Man quält sich jeden Tag. Egal welche Uhrzeit, egal welches Wetter. Man dreht an jeder Stellschraube, um die Performance zu optimieren und natürlich auch an der Gewichts-Stellschraube." Die Logik ist eigentlich ganz einfach. Nur eben leider auch gefährlich.

