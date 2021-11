Will man Union Berlins bisherige Auftritte im Europapokal mit einem Schlagwort zusammenfassen, lautet es "Lehrgeld". Das knappe 1:2 am Donnerstagabend gegen Feyenoord Rotterdam am vierten Spieltag der UEFA-Conference-League war bereits die dritte vermeidbare Niederlage der Eisernen in diesem Wettbewerb.

Verglichen mit Feyenoord, das Dauergast im Europapokal ist, ließen die Eisernen wie schon im Hinspiel wichtige Merkmale ihres Spiels wie Konzentration und Ruhe sowohl gegen den Ball als auch bei der Chancenverwertung vermissen. Am Donnerstag gewann nicht die bessere, sondern die reifere Fußballmannschaft. Urs Fischer analysierte den Spielverlauf gewohnt schnörkellos: "Wenn du keine Tore schießt und dann den Gegner noch so einlädst, verlierst du internationale Spiele."

Schon in der Anfangsphase entstand der Eindruck, dass Fischer und seine Spieler nicht genug aus der Hinspielniederlage gelernt hatten. Denn bereits vor zwei Wochen offenbarte sich, dass Feyenoord zwar mit kombinationsstarken Offensivspielern wie Linssen, Sinisterra, Til oder Toornstra gesegnet ist, aber die Abwehr um die Innenverteidiger Senesi und Trauner zu Fehlern neigt. Trotzdem verzichteten die Unioner darauf, aggressiv in der gegnerischen Hälfte anzulaufen, um Druck zu erzeugen. Das passive Pressing ab der Mittellinie gab den Rotterdamern genug Platz, um in Ruhe das Spiel aufzubauen. Union gelang es in dieser Phase selten, Gegenspieler in Zweikämpfe zu verwickeln. Anstatt aktiv zu stören, bewegte sich die Fischer-Elf passiv rückwärts. Der nach seiner Covid-Erkrankung wiedergenese Marvin Friedrich mokierte: "Wir haben die ersten 25 Minuten verschlafen."

Diese Erkenntnis ist besonders bitter, wenn man den ersten Gegentreffer durch Sinisterra genauer betrachtet. In der gesamten Szene befanden sich die Unioner in der Rückwärtsbewegung. Erst störten weder der am eigenen Strafraum postierte Stürmer Kevin Behrens noch Mittelfeldspieler Levin Öztunali im Rückraum Feyenoords Kökcü, der sich in der Folge zwanzig Meter vor dem Tor im Stand aussuchen konnte, welchen seiner Mitspieler er einsetzen wollte. Weil gleichzeitig Union-Innenverteidiger Paul Jaeckel als letztes Glied seiner lethargischen Mannschaft viel zu tief im Strafraum das Abseits aufhob, spielte Kökcü Linssen an, dessen ungestörter Abschluss aus der Drehung am Pfosten landete. Sinisterra verwandelte dann den Nachschuss. Robin Knoche, der als einziger Köpenicker auf den Abpraller reagierte, kam zu spät.