RE 3

Freitag, 19. November, 22.00 Uhr bis Freitag, 03. Dezember, 22.45 Uhr Zugausfall zwischen Angermünde und Eberswalde Hbf. Ersatzverkehr durch Busse. Bitte beachten Sie die größtenteils 27 – 55 Min. spätere Ankunft der Busse in Eberswalde Hbf bzw. Angermünde. ... Freitag, 19. November, 22.30 Uhr bis Freitag, 03. Dezember, 20.30 Uhr Zugausfall einiger Züge zwischen Schwedt (Oder) und Angermünde. Als Ersatz nutzen Sie in dem betroffenen Abschnitt bitte die Züge der Linie RB 61 (NEB) sowie die vereinzelt fahrenden Busse. Bitte beachten Sie die vom Zugverkehr abweichenden Fahrzeiten des Ersatzverkehrs. ... Sonntag, 12. Dezember, 21.30 Uhr bis Montag, 20. Dezember, 5.30 Uhr Die Züge dieser Linie fallen zwischen Luckenwalde und Holzdorf (Elster) bzw. zwischen Luckenwalde/Jüterbog und Falkenberg (Elster) aus. Als Ersatz nutzen Sie in den betroffenen Abschnitten bitte die Busse. Bitte beachten Sie die bis zu 91 Min. frühere/spätere Fahrzeiten der Busse.