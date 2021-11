Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben ihr Pokal-Achtefinale gegen Schwarz-Weiß Erfurt mit 3:1 gewonnen. In der MBS-Arena mussten die Brandenburgerinnen zwar den zweiten Satz an die Gäste abgeben, präsentierten sich dann aber vor heimischen Publikum souverän und siegten am Ende verdient (25:23, 21:25, 25:18, 25:19).

Die Gegnerinnen aus Thüringen waren den Spielerinnen vom SC anscheinend noch gut in Erinnerung geblieben. Auch in der Liga trafen die beiden am letzten Spieltag aufeinander und auch dort endete die Partie am Ende 3:1 für die Potsdamerinnen.