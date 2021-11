Halbfinale in der Deutschen Meisterschaft, Finaleinzug im Pokal: Die letzte Saison war für den SC Potsdam die erfolgreichste der Klubgeschichte. Im vergangenen Sommer stand der Verein und Trainer Guillermo Naranjo Hernandez trotzdem vor einem Neubeginn. Viele Spielerinnen verließen den SC, neue kamen dazu. Hernandez, der bereits seit 2018 die sportlichen Geschicke der Potsdamer Volleyballerinnen leitet, musste einen neuen Kader formen.

Das scheint ihm eindrucksvoll gelungen zu sein. Nach fünf Spielen stehen die Brandenburgerinnen ungeschlagen auf dem zweiten Platz in der Bundesliga und sitzen Tabellenführer Stuttgart, der bereits ein Spiel mehr absolviert hat, eng im Nacken. Und auch im Pokal läuft es bislang gut, erst kürzlich zog man mit einem Sieg gegen Erfurt (3:1) ins Viertelfinale ein. Bereits früh in der Saison ist Potsdam in bestechender Form. Ist für den Sport Club in dieser Spielzeit sogar noch mehr drin als in der letzten?