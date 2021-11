Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 haben kaum noch Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde der Euro League. Am zweiten Tag des Qualifikationsturniers in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg kassierte das Team von Trainer Marko Stamm zwei Niederlagen. Nach dem 13:13-Auftakt am Donnerstag gegen Olympic Nizza verlor der deutsche Triple-Sieger am Freitag mit 6:20 gegen CN Mataro (Spanien) und gegen NC Vouliagmeni (Griechenland) am Abend mit 13:15 (2:3,2:6,4:3,5:3).