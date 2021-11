Die Berliner Bob-Pilotin Mariama Jamanka kam beim ersten Rennen der diesjährigen Monobob-Weltserie in Innsbruck nicht über Platz elf hinaus. 95 Hundertstelsekunden trennten die Olympiasiegerin im Zweierbob von 2018 am Ende ihres zweiten Laufes von der siegreichen US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor.

Im Anschluss an ihr Rennen gab Jamanka sich entsprechend selbstkritisch und sagte: "Innsbruck kommt mir gerade im Monobob nicht entgegen. Ich bin natürlich nicht zufrieden, ich kann es auf jeden Fall besser." Nachdem sie sich zuletzt in guter Form gezeigt hatte, bereiteten Jamanka in Innsbruck vor allem ein langsamer Start und eine Bandenberührung beim Ausgang von Kurve neun Probleme.

Auf der Bahn deutlich besser zurecht fand sich am Sonnabend die Wiesbadenerin Laura Nolte. Die WM-Dritte führte nach dem ersten Durchgang das Feld an und verpasste in ihrem Monobob einen Triumph zum Saisonstart am Ende nur denkbar knapp. Mit einem Rückstand von 14 Hundertsteln landete sie nach dem zweiten Durchgang auf Rang drei.