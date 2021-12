Vorschau 2022 - Diese Sportlerinnen und Sportler aus der Region könnten für Aufsehen sorgen

Do 30.12.21 | 12:07 Uhr

Bild: imago images/dpa/zuma

Ein Rookie, der Ausrufezeichen setzt. Eine Olympiasiegerin, die erneut jubeln will. Oder ein Bahnrad-Profi, der Max Levy nacheifert. Es gibt zahlreiche Athletinnen und Athleten in der Region, auf die es sich im Jahr 2022 besonders zu schauen lohnt.

Franz Wagner | Bild: imago images/ZUMA Wire

Berliner Basketballer wird zum US-Star

Der Berliner Franz Wagner gilt derzeit als eines der Top-Talente in der nordamerikanischen Profi-Basketballliga NBA. Der 20-Jährige überzeugt bereits in seiner ersten Saison mit starken Zahlen und taucht immer wieder mit individuellen Aktionen in den Highlight-Videos der Liga auf. Zuletzt erzielte er 38 Punkte in einem Spiel - und stellte damit mehrere Bestmarken auf. Es war die beste Ausbeute aller diesjährigen Liga-Neulinge und gleichzeitig ein neuer deutscher Rookie-Rekord: Wagner überflügelte Dirk Nowitzki. Bei den Orlando Magic spielt er mit seinem großen Bruder Moritz und die US-Zuschauer lieben die Geschwister aus Deutschland. Wenn Franz auf diesem Level weiter abliefern kann und sich in seiner zweiten Saison sogar steigern sollte, wird er schon bald auf dem Zettel der Scouts der Top-Teams stehen. 2022 könnte sein großes Jahr werden.

Mariama Jamanka | Bild: Imago Images/Axel Kohring

Eine Bobpilotin auf Mission Titelverteidigung

Knapp vier Jahre ist es mittlerweile her, dass Mariama Jamanka bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang sensationell die Goldmedaille gewonnen hat. Gut zwei Monate dauert es noch, bis Jamanka die Chance bekommt, diese in Peking zu verteidigen. Es ist das klar erklärte Ziel der Berlinerin, die sich in den vergangenen Jahren in der absoluten Weltspitze des Bobsports etabliert hat. Bei den Weltcups in Winterberg und Altenberg fuhr Jamanka gemeinsam mit ihrer neuen, jüngst von der Leichtathletik- in die Bobbahn gewechselten Anschieberin, auf Rang zwei – Formkurve steigend. Gelingt es ihr, bis zu den Spielen in Peking Bestform zu erreichen, stehen die Chancen zur Titelverteidigung nicht schlecht.

Tim Hecker (rechts) | Bild: Imago Images (JB Autissier)

Auf dem Wasser zur nächsten Medaille

Es ist nicht übertrieben, das Sportjahr 2021 aus der Sicht von Tim Hecker als überaus erfolgreich zu bezeichnen. Erst gewannen der 24-jährige Berliner und sein Teamkollege Sebastian Brendel im Juni in ihrem Kanu bei der Europameisterschaft die Silbermedaille über 500 Meter, im August ließen sie dann bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille folgen. Und auch im kommenden Jahr will Hecker wieder nach Medaillen greifen und das sogar im eigenen Land. Im August findet die EM der Kanuten im Rahmen der European Championships in München statt. Für Tim Hecker ist es nicht nur die Chance, seine Medaillensammlung zu vergrößern, sondern auch sich hierzulande sportlich weiter einen Namen zu machen.

Anton Höhne | Bild: IMAGO / Mario Stiehl

Levys Erbe aus Cottbus

Wird er der neue Maximilian Levy? Das Cottbuser Bahnsporttalent Anton Höhne zählt den Ostberliner zu seinen großen Vorbildern. Dieses Jahr beendete der vielfache Weltmeister Levy seine aktive Karriere. An dessen Erfolge will Höhne nun anknüpfen. Der Bahnradsport sei für ihn wie eine Sucht, wie er rbb|24 sagte: "Irgendwann kann man dann nicht mehr aufhören." Titel hat er schon ordentlich gesammelt: bei den U23-Europameisterschaften im italienischen Fiorenzuola d'Arda waren es Gold im Keirin, Silber im Zeitfahren über 1.000 Meter und Bronze im Teamsprint. Höhne gab als persönliches Ziel an, bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris um eine Medaille zu kämpfen. Vielleicht klappt das bereits in diesem Sommer bei den Bahn-Europameisterschaften 2022 in München.

Tim Freihöfer | Bild: Imago Images/Marco Wolf

Ein Fuchs links außen auf der Überholspur

Für einen 19-Jährigen kann sich die bisherige Handballkarriere von Tim Freihöfer definitiv schon sehen lassen: In der B-Jugend zu den Füchsen Berlin gewechselt, hat der Linksaußen dort bereits vergangenen Saison in neun Spielen 15 Tore erzielt. Ab kommenden Sommer bekommt der sprunggewaltige Rechtshänder, der aktuell den Drittligisten VfL Potsdam als Leistungsträger anführt, die Chance, seinem Füchse-Resümee zahlreiche weitere Spiele und Tore hinzuzufügen. Im Dezember unterschrieb Freihöfer einen Profivertrag bei den Berliner Handballern, bei denen er sich nun weiter in der Bundesliga und auf europäischem Parkett etablieren soll und will.