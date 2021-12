Ankara ist Rödls erste Auslandsstation als Coach und seine vierte als Vereinstrainer. Zuvor arbeitete der Europameister von 1993 nach seinem Karriereende 2004 für TuS Lichterfelde, Alba Berlin und TBB Trier.

In Berlin verlebte der gebürtige Hesse Rödl zuvor seine erfolgreichste Zeit als aktiver Profi. In elf Spielzeiten errang er mit den Albatrossen sieben Meistertitel, sein Trikot mit der Nummer 4 hängt mittlerweile unter der Hallendecke der Arena am Ostbahnhof und wird bei den Berlinern nicht mehr vergeben.

Der türkische Hauptstadtverein Türk Telekom blieb in der bisherigen Spielzeit in der Süper Ligi hinter seinen Ansprüchen zurück. Nachdem das Team in der Vorsaison noch die Playoffs erreicht hatte, steht die Mannschaft aktuell unweit der Abstiegsplätze auf Rang elf. Der Klub ist türkischer Vertreter des Basketball-Eurocups, in dem auch die beiden deutschen Vereine Ratiopharm Ulm und Hamburg Towers antreten.