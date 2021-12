Alba Berlin hat den Aufwärtstrend in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt und den vierten Sieg in Serie geholt. Am Sonntag gewannen die Berliner vor 2.500 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostahnhof dank einer starken zweiten Hälfte gegen die Niners Chemnitz mit 83:62 (33:32). Für Alba war es der sechste Saisonsieg. Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann mit 14 und Tim Schneider mit 13 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez gönnte dieses Mal Maodo Lo und Marcus Eriksson eine Pause - den wohl stärksten Berliner Akteuren der vergangenen Wochen. Auch Kapitän Luke Sikma saß nur auf der Bank und kam nicht zum Einsatz. Es entwickelte sich von Beginn an eine sehr kämpferische Partie. Fast die Hälfte der Zuschauer waren Anhänger der Gäste und trieben ihr Team nach vorne.