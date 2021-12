Die erste Torannäherung gehörte der Hertha. Nach schönem Solo über den halben Platz passte Myziane Maolida zu Ishak Belfodil, der aus spitzem Winkel abschloss, dabei allerdings zu zentral auf Stuttgarts Torhüter Florian Müller zielte. Danach passierte wenig. Hertha stand tief und sicher, war in den Zweikämpfen eng am Mann. Bis zur 15. Minute. Bei eigenem Ballbesitz rückte die komplette Mannschaft samt Viererkette derart weit in die Stuttgarter Hälfte auf, dass ein langer, Stuttgarter Ball auf Omar Marmoush genügte, um das 1:0 für den VfB einzuleiten. Der Ägypter tauchte so allein vor Hertha-Torhüter Alexander Schwolow auf und schob souverän zum Führungstreffer ein. Vier Minuten später wurde Stuttgarts Philipp Förster wiederum gar nicht angegriffen von Herthas Abwehrreihe, so dass der Spielmacher der Schwaben aus rund 20 Metern ungestört zum 2:0 einschiessen konnte. Weitere drei Minuten drauf konnte Marmoush ungestört in den Berliner Strafraum eindringen und Hertha von Glück sprechen, dass der Ägypter im Abschluss zu ungenau war, so dass Schwolow diesmal keine Mühe hatte, zu parieren.

Doch die Hertha berappelte sich und kam nach schöner Einzelaktion und ansehnlichem Schlenzer vom linken Strafraumrand durch Ishak Belfodil (34.) zum 1:2, das jedoch wegen einer indirekten Abseitsstellung Vladimir Daridas aberkannt wurde. Sechs Minuten später dann allerdings zählte ein nahezu identischer Treffer, diesmal erzielt von Stevan Jovetic.