Broich war als Spieler unter anderem für Borussia Mönchengladbach und den 1. FC Köln aktiv. Ingesamt kommt er auf 87 Einsätze in der Bundesliga und 106 Spiele in der 2. Bundesliga. Zuletzt war der 40-Jährige bist zum Ende der letzten Saison als Trainer der U15 von Eintracht Frankfurt tätig.

"Thomas Broich war schon während seiner aktiven Zeit bekannt dafür, dass er sich sehr für Taktik und Trainingsmethodik interessiert hat", wird Hertha-Manager Fredi Bobic in einer Mitteilung des Klubs zitiert. "Das Erarbeiten von Prinzipien sowie Themenblöcken im Gesamtprozess unser Spielkonzeption gemeinsam mit Matthias Borst (Leiter Spielkonzeption, Anm. d. Red.) und die methodische Vermittlung dieser Inhalte sind die zentralen Themen seiner Tätigkeit in unserer Akademie. Auf diesem Gebiet ist er ein absoluter Fachmann, daher freue ich mich sehr, dass wir ihn für Hertha BSC gewinnen konnten", sagte Bobic weiter.

"Ich habe in meiner aktiven Zeit viele Erfahrungen sammeln können, wie Trainer ihre Idee vom Fußball an Spieler weitergeben. (...) Jetzt freue ich mich sehr darauf, meinen Input in diesem Bereich in die Hertha BSC Fußball-Akademie einbringen zu können und mit allen Beteiligten an diesen Themen zu arbeiten", zitiert Hertha Broich in der Mitteilung.

Seine Tätigkeit als TV-Experte in der ARD wird Thomas Broich auch in Zukunft fortführen.