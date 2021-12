Mobile Wohnboxen - Wie Union-Fans in diesem Winter "Little Homes" für Obdachlose bauen

Mo 06.12.21 | 14:27 Uhr

Sven Lüdecke, "Little Home e.V." Video: rbbUM6 | 05.12.21 | 18 Uhr | Johanna Rüdiger | Bild: Sven Lüdecke, "Little Home e.V."

Mit mobilen Wohnboxen wollen Fans von Union Berlin in diesem Winter Obdachlosen in der Hauptstadt helfen. Am Sonntag trafen sich rund 50 Anhänger der Eisernen, um gemeinsam drei der sogenannten "Little Homes" zu errichten.

Es wird gesägt, geschraubt und gepinselt. Union-Fans, die sonst gemeinsam auf der Tribüne im Stadion in der Alten Försterei die Spiele ihrer Mannschaft verfolgen, haben sich am Sonntag einem Projekt abseits des Fußballs gewidmet. Zusammen wollen sie sich für die Obdachlosen in Köpenick und Berlin einsetzen. Sie bauen sogenannte "Tiny Homes", die Menschen ohne Bleibe im Winter ein Dach über dem Kopf gewährleisten sollen. Die mobilen Wohnboxen sind etwa 3 Quadratmeter groß und verfügen über eine Matratze, ein Regal, ein Erste-Hilfe-Set, einen Feuerlöscher, eine Campingtoilette und eine kleine Arbeitsfläche mit einer Kochmöglichkeit. Gemeinsam mit dem Verein "Little Home", der in Köln gegründet wurde, bauen die Union-Fans an diesem Tag drei der temporären Unterkünfte für Obdachlose. Weitere sollen in den nächsten Monaten errichtet werden.

rbb Aktion "1892 hilft!" - Wie sich Hertha-Fans für Obdachlose engagieren Denen helfen, die es dringend nötig haben - mit der Power aus der Fanszene eines Fußballklubs: Das macht "1892 hilft!". Die Anhänger von Hertha BSC versorgen Obdachlose mit Kaffee und Suppe oder kümmern sich um Schlafplätze. Von Johannes Mohren

"Spirit von Union"

Union und seine Fans unterstützen schon seit Jahren wohnungslose Menschen mit verschiedenen Projekten. Diesmal bauen rund 50 Fans an den mobilen Wohnboxen. "Wir streichen die Boxen extra in rot und weiß. Wir machen das total gerne. Das ist einfach der Spirit von Union", sagt Helferin Anette Ishorst, die am Sonntag mit rot-weißer Union-Pudelmütze zum Bauen gekommen ist. Das Projekt ist komplett durch Spendengelder finanziert. Vom Zuspruch und den Hilfsangeboten wurde André Heine, einer der Organisatoren, überwältigt. "Wir haben die Aktion auf der Union-Website veröffentlicht. Es kam sofort reger Zulauf und wir haben viel mehr Anmeldungen bekommen, als wir Leute brauchen", sagt Heine. Er kam über einen bekannten Obdachlosen auf die Idee, die Boxen gemeinsam mit anderen Fans zu bauen. "Ein mir von einem anderen Projekt bekannter Ex-Insasse wurde in die Obdachlosigkeit entlassen und bekam innerhalb von zwei Tagen ein "Little Home". So habe ich das Modell kennengelernt", sagt Heine. "Ich arbeite schon länger mit der Union-Stiftung zusammen und habe gefragt, ob wir nicht drei dieser 'Little Homes' gemeinsam bauen wollen." Die Stiftung habe sich sofort interessiert gezeigt und nun das Projekt auch mit umgesetzt.

So sieht ein fertiges "Little Home" von innen aus.

Bezugsfertig innerhalb von drei Stunden

Insgesamt wollen die Fans innerhalb des nächsten Jahres zehn Hütten bauen, es werden also auch in den kommenden Monaten Helferinnen und Helfer benötigt. 68 solcher "Little Homes" stehen bereits in Berlin und sind für Obdachlose zugänglich. Teilweise wohnen die Menschen zwischen drei und zwölf Monaten in einer mobilen Wohnbox. Die 50 Union-Fans brauchen am Sonntag etwa drei Stunden, um eine Box zu errichten. Noch am selben Tag wurden sie bezugsfertig ausgeliefert. Sven Lüdecke, Gründer des Vereins "Little Home" ist mehr als zufrieden mit den helfenden Händen. "Ich habe immer gedacht, Fußball-Fans seien engstirnig und würden immer nur an ihren Verein denken. Aber heute habe ich ein ganz neues Bild der Fans. Sie machen viel mehr, als nur ins Stadion zu gehen. Das ist super", zeigt sich Lüdecke begeistert. Der nächste Aktionstag, an dem weitere Hütten gebaut werden sollen, ist für März geplant. Auch dann wollen die Union-Fans wieder zeigen, dass sie an weitaus mehr denken, als nur an ihren Fußballverein.

Sendung: rbbUM6, 05.12.21, 18 Uhr