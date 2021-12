In der Liga sind die BR Volleys bisher ungeschlagen, im Pokal stehen die Berliner im Halbfinale. Am Mittwoch startet der Deutsche Meister in die Champions-League-Saison - und hofft, das Viertelfinale zu erreichen. Von Friedrich Rößler

Um in die Runde der letzten Acht zu kommen, muss der deutsche Meister Gruppenerster oder einer der drei besten Gruppenzweiten bei fünf Vierergruppen werden. Im ersten Spiel der Gruppe D hatte Zenit St. Petersburg 3:0 gegen Außenseiter Benfica Lissabon gewonnen. Die Russen gelten als Favorit auf den Gruppensieg und werden der Gradmesser für die internationalen Ambitionen der BR Volleys sein. Das Team von Trainer Cedric Enard trifft am 15. Dezember in Lissabon auf Benfica und will auch dort einen klaren Erfolg feiern.