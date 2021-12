So 05.12.21 | 11:02 Uhr

Die fünffache Weltmeisterin Emma Hinze hat die Sprint-Gesamtwertung in der erstmals ausgetragenen Champions League im Bahnradsport gewonnen. Die Cottbuserin verteidigte am Samstag beim vierten und letzten Renntag der neuen Serie im ausverkauften Olympia-Velodrom in London ihre Spitzenposition und sicherte sich 25.000 Euro Preisgeld.

Hinze kam nach einem weiteren Sieg im Sprint auf 128 Punkte und verwies damit ihre Trainings- und Teamkollegin Lea Sophie Friedrich aus Cottbus (118) auf den zweiten Rang. Platz drei belegte Sprint-Olympiasiegerin Kelsey Mitchell aus Kanada (102).