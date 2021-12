E-Sports - Wie in Spandau das neue Zocker-Mekka entstehen soll

Do 02.12.21 | 11:03 Uhr | Von Shea Westhoff

League of Legends rbb UM6 | Philipp Büchner | Bild: League of Legends

Mit Eintracht Spandau entsteht im Berliner Randbezirk gerade das neue Zentrum der deutschen Gamer-Szene. Die Macher des Teams sind bereit, Millionen dafür zu investieren. Mit geschickter Strategie soll daraus eine Marke werden. Von Shea Westhoff



Noch sind die Büroräume des neuen E-Sports-Klubs Eintracht Spandau ein kahler Komplex. Ein blanker Betonboden, an vielen Stellen sind die Wände noch unverputzt. Und genau in diesem unvollendeten Gebilde sagt Johannes Goerzel selbstbewusst: "Das Thema E-Sports in Deutschland muss in unseren Augen weitergebracht werden." Goerzel ist Geschäftsführer des Klubs. "Das tun wir auch, indem wir geschäftlich neue Maßstäbe setzen."

rbb e-Sports - Zocken an der Konsole anstatt auf einem Fußballplatz bolzen Kein Shoppen, kein Essen gehen und - für viele das schlimmste: Kein Fußball mit Zuschauern in der Region. So ganz stimmt das aber nichtnicht. Beim 1.FC Frankfurt rollt der Ball weiter, aber leider nur virtuel, auf der Playstation. Beim DFB e-Pokal.





Von Spandau aus die Szene aufwirbeln

Ab Januar 2022 soll der Klub in der höchsten deutschen Spielklasse des Computerspiels "League of Legends" antreten, in der sogenannten Prime League. Von Spandau aus soll der Verein die E-Sports-Szene aufwirbeln, so der Plan. Bis zu zwei Millionen Euro sollen investiert werden für Spieler und Marketing, es sind hierzulande neue Sphären für den E-Sports. Ins Rennen geschickt wird das neue Gaming-Rhinozeros von der renommierten Marketingagentur Jung von Matt sowie der Spandauer Influencer-Agentur Instinct3. Da stellt sich die Frage: Was versprechen sich die Strippenzieher davon? Um die Motive des Zocker-Start-Ups in Spandau besser einordnen zu können, sollte man sich die Dimensionen des Hypes um "League of Legends" (LoL) vor Augen führen, einem Computerspiel, bei dem es – vereinfacht gesagt – darum geht, auf einem virtuellen Spielfeld die Basis eines anderen Teams zu zerstören. 2015 fand das Finale der LoL-Weltmeisterschaft in der Berliner Arena am Ostbahnhof statt. 90 Sekunden brauchte es, dann waren sämtliche der 12.000 Zuschauer-Tickets vergriffen. Vor den Bildschirmen belief sich die Publikumszahl damals auf insgesamt 36 Millionen. Das ist ein großer Markt mit nach wie vor immenser Werbekapazität, die es noch auszuschöpfen gilt. Eintracht Spandau - das im juristischen Sinne kein "Verein" ist, eher ein "Joint Venture" - will da nun ran.

dpa/Christoph Soeder Interview | E-Sportler Fabian "GrabbZ" Lohmann - "Wird Leute dazu bringen, E-Sports einzuschalten" Während die meisten Sportligen wegen der Corona-Pandemie ihren Betrieb unterbrochen haben, sind E-Sportler noch aktiv. Fabian "Grabbz" Lohmann spricht im Interview über Vorteile und Vorurteile sowie Fußball-Profis, die das Gamer-Image verändern könnten.

Sein wie St. Pauli

Dabei ist die Mannschaft, die bei League of Legends aus fünf Spielern plus Ersatzleuten besteht, noch gar nicht komplett. Alles, was den neuen Klub derzeit ausmacht, ist eine großmaulige Imagekampagne, die über Pressemitteilungen, Instagram und Youtube läuft. Eintracht Spandau "das St. Pauli des E-Sports", heißt es in einer Mitteilung, bezogen auf den hippen Hamburger Fußballverein. Mit Eintracht Spandau sei ein Team zu erwarten, das "identitätsstiftend", "emotional", "stylish" und vor allem "authentisch” sei. Es sind alles Attribute, die man normalerweise nicht mit E-Sports verbindet - und die natürlich auch im Fall Eintracht Spandau aus der Luft gegriffen sind. Aber darum geht es vor allem: den Klub bekannt zu machen, ihn zu einer Marke zu entwickeln. Dann, so das Kalkül, kommen auch die Geldgeber. "Wir haben ein Produkt, das einfach auch ein Wert hat für Werbetreibende", sagt Goerzel. Gezielt wird in den Videos mit dem piefigen, kleinstädtischen Image des Berliner Randbezirks Spandau gespielt [youtube.com]. Dort soll das Team fest verwurzelt sein. "Wenn man sagt, das ist hier ein Seniorenheim als Bezirk, dann muss man sagen, nein, wir sind cool, wir sind hip", sagt Johannes Goerzel. Er ordnet in Zahlen ein, wie zentral das Marketing ist: Bis zu anderthalb Millionen Euro wolle der Klub im ersten Jahr allein dafür auszugeben. "Wir haben eine Content-Maschinerie", sagt er. Mit "Content" meint er unterhaltsame Videos und Social-Media-Posts über das Team – diese medialen Inhalte sollen Eintracht Spandau bekannt machen und ein positives Bild des Klubs zeichnen.

imago images / Le Pictorium Viktoria Berlin startet E-Sports-Abteilung - "Wir stellen uns für die Zukunft auf" Mit einem "League of Legends"-Team will der Tabellenführer der Regionalliga Nordost demnächst auch Siege auf dem virtuellen Spielfeld feiern. Dafür hat sich Viktoria Berlin eine echte Szenegröße als Partner an ihre Seite geholt.

Influencer Max Knabe als Zugpferd

Die Gallionsfigur und das Gesicht des Klubs ist dabei Max Knabe, einer der Mitgründer von Eintracht Spandau, seit 2014 im Berliner West-Bezirk wohnhaft. In der Gaming-Szene firmiert er als "HandofBlood" und gilt als solcher in Deutschland als reichweitenstärkster Gaming-Influencer. Seine mehr als zwei Millionen Follower, die er allein bei Youtube verzeichnet, bedeuten so auch reichlich Abnehmer für die Vermarkter rund um das E-Sports-Projekt. Dass Eintracht Spandau unter den zehn E-Sports-Teams in der LoL-Prime League sportlich wohl zunächst keine allzu große Rolle spielen wird, geht bei dem Tamtam fast ein wenig unter. Aber das scheint bei Vorbild St. Pauli ja auch nicht oberste Prioritäten zu haben.

Sendung: rbb UM6, 02.12.2021, 18 Uhr