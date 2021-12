Tom Bismark war einer von 2.200 Videospiel-Begeisterten, die sich im Jahr 2018 dem Aufruf des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC anschlossen, an einem Zocker-Casting teilzunehmen. An mehreren Standorten in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern organisierte der Klub Gaming-Turniere im Videospiel "Fifa", der wohl bekanntesten Fußball-Simulation weltweit. Die jeweils Bestplatzierten erhielten eine Einladung zu Herthas neuer E-Sports-Akademie.

Der damals 17 Jahre alte Hertha-Fan Bismark nahm in Potsdam und Berlin an zwei Turnieren teil, immerhin ausgestattet mit dem Selbstvertrauen, im Freundeskreis als bester "Fifa"-Spieler zu gelten. Seine Leistungen machten Herthas Spielerbeobachter auf ihn aufmerksam. "Du hast großes Potenzial", habe ein Scout damals gesagt. Und so schaffte er es auf die erste E-Sports-Akademie eines Bundesligaklubs. Bis heute ist Bismark bei den Herthanern einer von aktuell sieben Spielern.

Der Scout damals war Dennis Krüger, heute der Projektleiter von Herthas E-Football-Abteilung. Die Akademie dürfe man nicht verwechseln mit einem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) eines Fußballvereins, betont er am Telefon.

Während im NLZ Jugendliche ausgebildet werden, um im besten Falle eines Tages den Sprung zu den Profis zu schaffen, ist man in der Fußball-Akademie bereits Teil des E-Sports-Profigeschäfts, also im Ligabetrieb der "Virtual Bundesliga" (VBL), in der sich die E-Sports-Abteilungen der Profifußball-Vereine im "Fifa"-Videospiel miteinander messen. Zwei Divisionen gibt es, Hertha steht aktuell auf dem sechsten Platz der Südost-Division – einem Play-off-Platz. Die Ausscheidungsrunde hatte Hertha in der vergangenen Saison zum ersten Mal erreicht.