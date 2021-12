2:1-Erfolg in Köln - Tabellenführer Eisbären Berlin setzt seinen Lauf fort

Die Eisbären Berlin sind in der Deutschen Eishockey-Liga weiter in Topform: Bei den Kölner Haien gewannen sie in einem engen Duell mit 2:1. Es war der dritte Sieg in Serie. Erst konnten die Berliner auf ihren Goalie bauen, dann legten sie auch offensiv zu.

Perfekter Jahresabschluss für die Eisbären Berlin: Bei den Kölner Haien gewann das Team von Trainer Serge Aubin am Dienstagabend mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Da Verfolger Mannheim in Wolfsburg verlor, bauen die Berliner ihre Tabellenführung in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) weiter aus. Für die Eisbären trafen Blaine Byron (31.) und Kevin Clark (47.).

Köln deutlich offensiver

Das Selbstvertrauen bei den Berlinern nach zuletzt sechs Siegen aus sieben Spielen war groß. Beim Tabellensechsten Köln kamen die Eisbären aber nicht gut in die Partie. Die beste Gelegenheit in der Anfangsphase hatten die Gastgeber - und das in Unterzahl: Ex-Eisbär Landon Ferraro kurvte nach einem Scheibenverlust von Frank Hördler im Alleingang auf Mathias Niederberger zu. Der Keeper der Berliner bestätigte jedoch seine zuletzt überragende Form und hielt im Eins-gegen-Eins mit seinem Fanghandschuh (4. Minute). Die Kölner waren auch danach das aktivere Team. Während sie immer wieder gefährlich ins Drittel der Eisbären kamen, gelang den Berlinern - auch im Powerplay - nicht viel. Im Fokus stand stattdessen weiterhin Niederberger, der Gelegenheit um Gelegenheit bekam, seine ohnehin schon starke Fangquote (93,12 Prozent vor dem Spiel) weiter zu verbessern. Als er 30 Sekunden vor Ende des ersten Drittels gegen Marcel Barinka parierte, der frei vom Bullypunkt abzog, war es bereits sein 16. Save. Das 0:0 war für die Berliner schmeichelhaft.

Edwards trifft für Köln, Byron kontert

Nach der Pause dauerte es jedoch nicht lange bis zur verdienten Kölner Führung. Und diese gelang den Rheinländern in ihrer Spezialdisziplin: In Überzahl schoss Maurice Edwards, Sebastian Uvira fälschte noch minimal ab - und der Puck landete zum 1:0 für das beste Powerplay-Team der DEL im Netz (23.). Der Eisbär Kevin Clark musste das Tor von der Strafbank aus anschauen, weil zuvor zu viele Berliner Spieler auf den Eis gestanden hatten. Es war der 23. Kölner Schuss, die Eisbären hatten zu diesem Zeitpunkt nur sieben auf dem Konto.

Der Ausgleich fiel acht Minuten später dementsprechend überraschend - und es jubelte ein Rückkehrer. Blaine Byron, der beim 5:1-Sieg gegen Bremerhaven wegen Unwohlseins pausiert hatte, wurde von Morgan Ellis geschickt, lief alleine Richtung Kölner Tor und bezwang einen weiteren Ex-Eisbären: Justin Pogge hatte beim 12. Saisontor seines kanadischen Landsmannes keine Chance. Für die Berliner war der Ausgleich ein Treffer mit Signalwirkung. Sie zeigten nun mehr Aggressivität und Offensivdrang.

Clark jubelt in Überzahl

Im Schlussabschnitt hätte Yannick Veilleux beinahe schon für den perfekten Start für die Eisbären gesorgt, scheiterte nach einem Pass von Giovanni Fiore aber aus kurzer Distanz am Pfosten (23.). Die Berliner machten weiter Druck - und das nach einer Matchstrafe gegen Mark Olver in Überzahl: Der Kölner musste nach einem Check gegen den Kopf von Frans Nielsen vom Eis. Das Tor von Pogge geriet nun mehr und mehr unter Druck. In der 47. Minute konnten die Rheinländer diesem nicht mehr standhalten. Kevin Clark erzielte das 2:1 für den Tabellenführer aus Berlin. In der Folge blieb es ein enges Duell, in dem die Berliner noch einige brenzlige Momente überstehen musste. Allen voran in der 54. Minute, als Barinka in Kölner Überzahl nur ganz knapp vorbeizielte. Auch in den Schlussminuten versuchten die Hausherren noch einmal alles, nahmen erst die Auszeit und dann Goalie Pogge vom Eis. Doch die Eisbären verteidigten ihre knappe Führung und damit den elften Sieg im 14. Auswärtsspiel.

