Davon betroffen sind insgesamt fünf Partien, die im Dezember in der Arena am Ostbahnhof geplant sind.

Die Eisbären Berlin haben den Vorverkauf für ihre Heimspiele im Dezember in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorläufig eingestellt. "Wir haben noch keinen neuen Beschluss bezüglich weiterer Einschränkungen bekommen, haben aber vorsichtshalber den Verkauf der weiteren Spiele vorerst gestoppt", gab der Verein am Mittwoch auf Twitter bekannt.

Einen endgültigen Beschluss stellte er für diese Woche mit Blick auf die anstehende Bund-Länder-Konferenz in Aussicht: "Am Donnerstag kann es dann sehr schnell gehen, dass wir da einen Haken hinter machen."

Am Dienstag hatte der geschäftsführende Berliner Senats-Chef Michael Müller (SPD) im rbb bereits weitere Zuschauer-Beschränkungen im Sport angedeutet. Er bezog sich dabei insbesondere auf Überlegungen, die die Hauptstadtklubs in der Fußball-Bundesliga, Hertha BSC und Union Berlin, betreffen: "Im Moment sind wir in Berlin bei einer Größenordnung von 5.000 Menschen", sagte er. "Die sieht man kaum im Olympiastadion. Aber das muss nicht das Ende der Fahnenstange sein."

Die Berliner Eisbären geben sich trotz der Infektionslage hoffnungsvoll, so viele Zuschauer "wie möglich zu den Dezemberspielen vor Ort zu sehen." Genauere Informationen zu den Spielen gegen die Düsseldorfer EG am Donnerstag, gegen die Kölner Haie am 10. Dezember sowie die Iserlohn Roosters (19.), Schwenninger Wild Wings (23.) und Fishtown Pinguins am 26. Dezember will der Verein auf seiner Internetseite oder per App mitteilen.