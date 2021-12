Das für den Sonntagnachmittag angesetzte Heimspiel von Turbine Potsdam in der Fußball-Bundesliga der Frauen gegen den VfL Wolfsburg ist coronabedingt kurzfristig abgesagt worden. Wie die Potsdamer am Sonntag bekanntgaben, haben Schnelltests am Spieltag mehrere positive Testergebnisse bei Spielerinnen hervorgebracht.

Laut Auskunft von Turbine-Trainer Sofian Chaded hatte es bereits unter der Woche einen Corona-Fall in der Mannschaft gegeben. "Wir haben deswegen in Abstimmung mit dem DFB täglich Tests durchgeführt, bei denen heute leider mehrere positive Tests dazugekommen sind." Auch die Gäste aus Wolfsburg waren bereits vor ihrer Anreise in den Prozess und die Kommunikation eingebunden. Die Absage des Spiels erfolgte dann kurzfristig durch den DFB.

Welche Potsdamer Spielerinnen betroffen sind, konkretisierte der Verein am Sonntag nicht. Laut Sofian Chahed ist der nächste Schritt für die Sportlerinnen, sich in Quarantäne zu begeben. "Wir achten alle auf die Gesundheit und halten uns so gut es geht an die Hygieneregeln", so der Trainer. Wann die Partie gegen den Titelaspiranten aus Wolfsburg nachgeholt wird, steht aktuell noch nicht fest.