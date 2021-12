Zum Abschluss einer guten Bundesliga-Hinrunde besiegte Union Berlin am Samstag den VfL Bochum. Stress gab es hinterher trotzdem. In dessen Mittelpunkt: Stürmer Max Kruse, der die Bochumer Fans als "asozial" bezeichnete.

Max Kruse hat sich längst einen Namen als einer dieser Spieler gemacht, die regelmäßig mit beeindruckenden Leistungen auf dem Fußballplatz, immer wieder aber auch abseits von eben diesem für Schlagzeilen sorgen. So wie am Samstag, als Kruse seine Mannschaft erst mit seinem Treffer zum 1:0 zum wichtigen Auswärtssieg in Bochum führte und anschließend sagte: "Ich habe selten so asoziale Fans erlebt wie hier". Und weiter: "Schon beim Aufwärmen wird man hier die ganze Zeit beleidigt."

Tatsächlich mussten sich die Akteure von Union Berlin am Samstagabend eine Reihe an teils wüsten Beschimpfungen von den Rängen anhören. Dazu trommelten Teile der Bochumer Fans immer wieder mit den Fäusten auf das Dach der Gästespielerbank, warfen zahlreiche Bierbecher auf das Spielfeld und die Berliner.

Für Max Kruse Grund genug, sich auch nach seinem Interview nochmal zu Wort zu melden und via Instagram nachzulegen. "Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen und 80 bis 90 Prozent der Fans sind das auch weiterhin", so Unions Matchwinner, "aber heute war ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben".