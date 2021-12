Personell bieten sich Herthas neuem Trainer Tayfun Korkut gegen Arminia Bielefeld mehr Optionen als bei seiner Premiere – vor allem im zentralen Mittelfeld. Suat Serdar war zu Wochenbeginn wieder im Training, nachdem er das Korkut-Debüt beim 2:2 in Stuttgart erkältungsbedingt verpasst hatte. Am Donnerstag stieg auch Lucas Tousart nach seinem Impfdurchbruch wieder ein. Der Franzose wurde freigetestet und kardiologisch untersucht. Für ihn gab es grünes Licht und er wird in Korkuts zweitem Spiel im Kader stehen.

Auch nicht festlegen wollte sich Korkut, was die Besetzung des Innenverteidiger-Paares angeht. Bleibt er bei der Besetzung Dedryck Boyata und Jordan Torunarigha oder kehrt Niklas Stark in die Startelf zurück? Er "mache sich nicht so viele Gedanken", so Korkut. Sondern sei froh über die vielen Optionen. Er "habe ein großes Grundvertrauen in die Mannschaft".

Für Tayfun Korkut hielt das 2:2-Debüt in seiner Heimatstadt Stuttgart Erkenntnisse jeglicher Art bereit. Korkut fordert vom ganzen Team bei seiner Heim-Premiere gegen die Arminia mehr Verlässlichkeit und Aufmerksamkeit in der Defensive. "Wichtig ist, dass wir uns aufeinander verlassen können, daß wir eine gute Absicherung und Staffelung haben und das wir in den nicht perfekten Momenten wissen, wie wir uns vor allem in der letzten Reihe zu verhalten haben", so der 47-Jährige.

Der Tabellenvorletzte Bielefeld hat in 14 Spielen erst zehn Punkte geholt und wartet auf seinen zweiten Saisonsieg. In Berlin soll der Jahres-Endspurt eingeläutet werden. Abwehrspieler Cedric Brunner forderte für die letzten drei Partien des Jahres sechs Punkte. Trainer Frank Kramer bremst und will sich erstmal voll und ganz auf die Partie gegen Hertha konzentrieren. Auswärts hat seine Arminia noch viel Luft nach oben, was die Bilanz von fünf Zählern unterstreicht. Mit nur zehn Treffern stellen die Gäste den harmlosesten Angriff der Bundesliga. Am liebsten teilt die Mannschaft die Punkte. Auch gegen den 1.FC Köln kam die Arminia zuletzt nicht über ein Remis hinaus. Als Favorit reisen die Ostwestfalen nicht nach Berlin.

Anders als seine Vorgänger Bruno Labbadia und Pal Dardai will Tayfun Korkut nicht nach einer Achse oder Führungsspielern suchen, sondern er nimmt die Spieler selbst in die Pflicht. "Es gibt Spieler in unserem Kader, die haben schon Titel gewonnen und haben viel Erfahrung. Diese Spieler müssen vorangehen", sagte Korkut . Er meinte damit vor allem das Trio der mehr als 30 Jahre alten Dedryck Boyata, Kevin-Prince Boatengund Stürmer Stevan Jovetic, die mit Celtic Glasgow, dem FC Barcelona oder AC Mailand sowie Manchester City in kleinen und großen europäischen Ligen erfolgreich waren: "Man muss diesen Spielern die Verantwortung geben und dann sind sie auch in der Lage eine Führungsrolle einzunehmen", so der neue Hertha-Coach.

Kevin-Prince Boateng spiele dabei eine besondere Rolle, sagte Korkut weiter. Er könne auf weitere Einsätze bei Hertha BSC hoffen. "In Stuttgart haben wir Kevin zum richtigen Zeitpunkt ins Spiel gebracht. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle, und das ist jetzt meine Aufgabe, die richtigen Momente für Prince zu finden", versprach Korkut. Beim 2:2 in Stuttgart war Boateng in der 72. Minute eingewechselt worden. Geschäftsführer Fredi Bobic ergänzte: "Wie der Trainer gesagt hat, jetzt heißt es, die richtigen Momente für ihn zu finden. Aber wir brauchen ihn auch neben dem Platz, er tut der Mannschaft gut mit seiner Erfahrung."