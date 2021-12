Genau diese beiden Dinge möchte Herthas starker Mann Fredi Bobic ändern. Seine Analyse der vergangenen vier, fünf Jahre habe ergeben, dass Hertha immer eine passive Mannschaft gewesen sei, sagte Bobic in dieser Woche. Das habe sich an den letzten Spieltagen der Hinrunde verbessert, ergänzte der Hertha-Geschäftsführer im rbb-Podcast "Hauptstadtderby" . Das ist auch ein Eigenlob. Schließlich war es Bobic, der Ende November Cheftrainer Pal Dardai entlassen und Tayfun Korkut als seinen Nachfolger verpflichtet hatte.

Hoffnungsvolle Euphorie und depressiven Fatalismus trennt bei Hertha BSC nur ein 3:2-Heimsieg gegen Borussia Dortmund . Obwohl der Fußball der Mannschaft in den vergangenen Jahren selten mitreißend war, ist Hertha wohl einer der Bundesliga-Vereine, der für seine Fans emotional am anstrengendsten ist.

Weil beiden das Tempo fehlt, passten sie nicht zu Pal Dardais Konter-Fußball. Da Tayfun Korkut mehr auf kontrollierten Ballbesitz setzt als sein Vorgänger, können sich die technisch versierten Angreifer vermehrt zwischen den Linien bewegen und ins Kombinationsspiel einschalten, anstatt sich mit Tiefenläufen hinter die Abwehr aufzureiben. “Ich will die Spieler nach ihren Stärken einsetzen”, versprach Korkut am Tag seines Amtsantritts. Zumindest bei Belfodil und Jovetic hat er Wort gehalten.

Das hing auch mit einer taktischen Umstellung zusammen. Während Pal Dardai in einem kompakten 4-2-3-1 sein System gefunden hatte, lässt der neue Trainer mit einer Doppelspitze spielen. Davon profitierten besonders zwei Neuverpflichtungen von Fredi Bobic: Ishak Belfodil und Stevan Jovetic gelangen in den vier Spielen unter Korkut jeweils drei Scorerpunkte.

Korkut müsse die Hertha nicht retten, sondern auf Kurs bringen, umriss Bobic den Auftrag des Trainers. Mindestens die obere Tabellenhälfte müsse das Ziel jedes Fußballers sein, sagte Bobic. Diesen sportlichen Erfolg soll Korkut mit attraktiverem Fußball verbinden: "Es ist aktiver, es ist offensiver." Und das war bitter nötig. Denn Hertha BSC gelangen mit 180 Torschüssen die zweitwenigsten Abschlüsse der Liga. Lange war die Mannschaft in allen Belangen zu unkreativ. Deshalb steht sie sowohl beim Ballbesitz als auch bei der Passgenauigkeit in der unteren Hälfte der Liga. Seit Korkuts Amtsübernahme gelang der harmlosen Hertha-Offensive mehr als in den Spielen davor.

Tayfun Korkut profitierte in seinen ersten Wochen auch von der Arbeit seines Vorgängers. Denn Dardai war es zumindest gelungen, Herthas teilweise konfuse Defensive zu stabilisieren. Er war es, der der Mannschaft das Mantra einbläute, sich gegen den Ball nie mehr als 40 Meter vom entferntesten Mitspieler aufzuhalten. Damit stopfte er ein Loch im defensiven Mittelfeld an dem zuvor Ante Covic, Jürgen Klinsmann, Alexander Nouri und Bruno Labbadia verzweifelt waren. Wie hoch das zu bewerten ist, zeigte Korkuts 0:4-Schlappe beim FSV Mainz 05 . Dass es ähnliche Totalausfälle auch schon unter Dardai gab (0:5 in München, 0:6 in Leipzig, 0:2 bei Union), spricht weniger gegen die Trainer als gegen die Mentalität der Mannschaft.

Auch in dieser Hinsicht wurden schon vor Korkuts Ankunft einige Weichen gestellt. Nachdem Bobic im Sommer hart kritisiert wurde, weil er die Offensivskünstler Matheus Cunha, Dodi Lukebakio und Javairo Dilrosun ziehen ließ, sollte man ihm rückblickend dafür danken. Denn neben ihren fußballerischen Qualitäten stand das Trio vor allem für schwankende Leistungen, schwache Defensivarbeit und Star-Allüren. Mit Belfodil, Jovetic und Toptorschütze Marco Richter verpflichtete Bobic als Ersatz Spieler, die sich deutlich besser in die Mannschaft einfügen.

In den kommenden Transferfenstern will Bobic den Kader weiter nach seinem Gusto umbauen. Besonders großer Bedarf offenbarte sich auf beiden Außenverteidiger-Positionen. Mit dem Norweger Fredrik André Bjørkan hat Bobic bereits einen neuen Linksverteidiger gefunden. Im Januar liegt die Priorität also auf der rechten Seite. Aber auch im Mittelfeld und auf der offensiven Außenbahn besteht Handlungsbedarf. Es werde ein interessantes Transferfenster verkündete deshalb Bobic kürzlich. "Mein Handy ist Chaos, da bimmelt es die ganze Zeit."

Womöglich befanden sich darunter auch italienische und türkische Nummern. Denn einerseits wird der AS Rom Interesse an Lucas Tousart nachgesagt, und andererseits berichteten türkische Medien, Galatasaray sei an Krzysztof Piatek interessiert. Beide gehören in Herthas Kader zu den Großverdienern. Gleichzeitig fremdeln sie quasi seit Beginn ihrer Zeit in Berlin und gehörten auch unter Korkut zu den Reservisten.

Ihre Abgänge würden Bobic Spielraum für weitere Verpflichtungen verschaffen. Eine Gruppe ist für Bobic dabei besonders interessant: "Bei vielen Spielern laufen die Verträge im nächsten Sommer aus." Vielleicht verstecken sich unter ihnen einige Schnäppchen, die Hertha BSC auf dem Weg zu einer Ballbesitzmannschaft weiterhelfen könnten. Geht es nach Bobic, war das 3:2 gegen Dortmund nicht das letzte Hertha-Spektakel.