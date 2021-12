Hertha-Coach Korkut beim Trainingsauftakt - "Wir wollen an Mut, Spielfreude und Aktivität festhalten"

Mi 29.12.21 | 17:36 Uhr

imago images/Matthias Koch Audio: Inforadio | 29.12.2021 | Simon Wenzel | Bild: imago images/Matthias Koch

Hertha BSC ist bereits vor dem Jahreswechsel ins Training gestartet. Kapitän Dedryck Boyata fehlte mit einer Corona-Infektion. Nach der Einheit gab Trainer Tayfun Korkut in einer Medienrunde eine offensive Ausrichtung für die Rückrunde vor.



Laute Rufe, Späße und Lachen: Die Stimmung war gut beim Trainingsauftakt von Hertha BSC am Mittwoch auf dem Schenckendorffplatz. Zum Auftakt in die kurze Rückrunden-Vorbereitung standen - gerade einmal elf Tage nach dem 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund - in der rund 70-minütigen Einheit vor allem lockere Spielformen auf dem Programm von Tayfun Korkut. 24 Spieler hatte der Trainer dabei zur Verfügung. Sechs Profis fehlten. Zu ihnen zählte auch Kapitän Dedryck Boyata. Dieser sei vor seiner Rückkehr nach Berlin positiv auf das Coronavirus getestet worden und befinde sich in häuslicher Isolation, teilte der Fußball-Bundesligist später auf seiner Webseite mit. Ebenfalls nicht mit dem Team auf dem Platz stand Neuzugang Fredrik Björkan. Der 23-Jährige trainiert in den ersten Tagen noch individuell. Nach der Einheit stand Tayfun Korkut den Medienvertretern am Trainingsplatz Rede und Antwort.

Tayfun Korkut sprach unter anderem über ... ... den frühen Trainingsstart: Das macht jeder Trainer anders. Es sind sogar Vereine noch vor uns gestartet - und einige machen es mit uns oder morgen. Für uns im Trainerteam ist jeder Tag wichtig. Wir haben jetzt zwar schon vier Spiele hinter uns und knapp einen Monat zusammengearbeitet. Trotz alledem ist es so, dass uns diese Tage auf jeden Fall noch weiterbringen. Wir wollen uns ja auch noch verbessern.

imago images/Jan Huebner Analyse zum Jahresausklang - Wie Fredi Bobic die Hertha umbaut Hertha-Manager Fredi Bobic möchte die Berliner zu einem proaktiven Offensivteam umbauen. Deshalb feuerte er Pal Dardai. Erste Erfolge geben ihm und seinem neuen Trainer Tayfun Korkut recht. Aber im Kader gibt es noch viele Baustellen. Von Till Oppermann

... die Traininginhalte in den zehn Tagen bis zum Beginn der Rückrunde: Es ist eine kurze Vorbereitung. Aber die Spieler beginnen natürlich auch nicht bei null. Sie hatten Trainingspläne in der freien Zeit. Von daher ist der Start ein stückweit anders als sonst. Es geht vor allem darum, dass wir das, was wir in den vergangenen Spielen gezeigt haben, noch stabiler machen. Also Mut, Spielfreude und Aktivität vor allem mit Ball. Das ein oder andere müssen wir natürlich auch in der Defensive noch verbessern.

... die Erwartungen an Neuzugang Fredrik Björkan: Er hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt bei seiner Mannschaft (wurde in Norwegen Meister mit Bodö/Glimt, Anm. d. Red.). Er ist ein sehr explosiver Spieler mit großem Drang nach vorne. Es ist aber wichtig, dass er erst einmal hier ankommt. Die Erwartungshaltung ist immer groß bei neuen Spielern und da sollten wir ein bisschen vorsichtig sein. Er muss sich an alles hier gewöhnen. Es war für ihn ja nicht ein Wechsel in ein komplett neues Land und in eine komplett neue Liga. Hinzu kommt, dass es in der Winterperiode ist: Das ist auch nicht immer ganz einfach. Er hat wenig Eingewöhnungszeit. Von daher gehen wir mit einer gewissen Ruhe an die Sache heran, sodass er stabil aufgebaut wird.

... die Bedeutung des Sieges gegen Dortmund für einen entspanntere Entwicklung. Die Tabelle trügt, danach darf man sich nicht richten. Das sind immer nur Momentaufnahmen. Ich habe schon einmal gesagt: Fußball ist immer das nächste Spiel. Natürlich hat der Sieg gegen Dortmund gutgetan, weil er nach der Auswärtsniederlage (0:4 in Mainz, Anm. d. Red.) auch eine sehr, sehr gute Reaktion der Mannschaft war. Wir sollten trotzdem gewarnt sein und unsere Hausaufgaben machen. Das werden wir jetzt in dieser kurzen Vorbereitung so gut wie möglich machen und uns auf das Spiel gegen Köln vorbereiten, das wir auf jeden Fall gewinnen wollen.

imago images/okokupix Abzug falls Virusvariantengebiet - Union kritisiert Abläufe rund um Abstellung von Awoniyi für den Afrika Cup Am 1. Januar startet der 1. FC Union in die Rückrunden-Vorbereitung. Fehlen wird Taiwo Awoniyi, der beim Afrika Cup weilt. Die Umstände der Abstellung kritisierte nun Manager Oliver Ruhnert. Zudem äußerte sich der Klub zur Zuschauerfrage.

... die Ziele für die zweite Saisonhälfte. Zunächst einmal wollen wir das auf den Platz bringen, was wir zuletzt in der Mehrzahl der Spiele gezeigt haben. Wir wollen weiterhin an diesem Mut festhalten, an der Spielfreude und an der Aktivität. Wir wollen nach vorne spielen. Das gilt es jetzt zu stabilisieren und in den Spielen noch sichtbarer zu machen. Dass dann natürlich auch Siege wichtig sind, gehört dazu. Sie sind auch für eine Entwicklung wichtig. Aber zunächst müssen wir das eine machen, um dann die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, an so einem Sieg dranzusein.

... die persönliche Weihnachtspause nach dem ereignisreichen Start bei Hertha. Es ist nicht das erste Mal, dass ich inmitten der Saison irgendwo eingestiegen bin. Es ist - glaube ich - der vierte Verein, den ich so übernehme. Deshalb bin ich es ein stückweit gewohnt. Trotzdem war die Zeit für alle jetzt noch einmal gut, um Kraft zu tanken. Ich selbst habe eine spanische Frau und drei Kinder. Da wird Weihnachten traditionell gefeiert.

Sendung: Inforadio, 29.12.2021, 15:15 Uhr