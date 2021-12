In allen 17 Partien der Hinrunde setzte er auf drei Innenverteidiger, die von zwei sehr offensiv ausgerichteten Außenverteidigern auf den Flügeln flankiert wurden. Mit Erfolg. Obwohl die Eisernen wegen ihrer Teilnahme an der Uefa Conference League die meisten Pflichtspiele aller deutschen Profimannschaften absolviert haben, rangieren sie mit 27 Punkten in Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen.

Wer regelmäßig die Bundesligaspiele des 1. FC Union verfolgt, wird sich kaum über Urs Fischers Musikauswahl vor selbigen wundern: "Ich höre immer die gleichen Lieder", berichtete der Schweizer im Podcast des Kickers und von Dazn über seine Playlist am Spieltag. Womöglich stimmt er sich damit auf seine Taktik-Ansprache ein. Fischer stellt seine Unioner so konsequent wie kein anderer Bundesligatrainer in ähnlichen Formationen auf.

Das Ziel lautet trotzdem weiter "Klassenerhalt". Man bleibe sich treu, rechtfertigte Fischer diese konservative Kommunikation kürzlich. Manchmal mag man es vergessen, aber die souveränen Köpenicker spielen erst die dritte Saison ihrer Vereinsgeschichte. Und trotz der Teilnahme im Europapokal bewegt sich Manager Oliver Ruhnert bei seiner Kaderplanung weiterhin in engeren finanziellen Grenzen als die meisten Konkurrenten. Nicht zuletzt deshalb plant er, den großen Kader im Januar-Transferfenster zu verkleinern. Die ideale Größe seien 26 oder 27 Spieler, so Ruhnert. Um sich für die Dreifachbelastung aus Europacup, DFB-Pokal und Liga zu rüsten, bestritten die Eisernen die Hinrunde noch mit 31 Spielern.

Neben Laurenz Dehl, Suleiman Abdullahi, Keita Endo und Antony Ujah kamen auch Sommer-Neuzugänge wie Pawel Wszolek und Rick van Drongelen in der Hinrunde kaum zum Zug. Kapitän Christopher Trimmel sagte dazu: "Wir haben viele unzufriedene Spieler und die Conference League ist jetzt vorbei." Leihen und sogar feste Abgänge sind deshalb gut denkbar. Im Zweifel würden die Unioner wohl auf Ablösesummen verzichten, um Gehälter zu sparen. Als erster Neuzugang kommt der gestandene Innenverteidiger Dominique Heintz vom SC Freiburg. "Er bringt uns mehr Variationsmöglichkeiten", kommentierte Oliver Ruhnert am Mittwoch. Vielleicht ist seine Verpflichtung bereits ein Vorgriff auf Marvin Friedrichs drohenden Abgang. Sowohl der Vertrag des Vizekapitäns als auch das Arbeitspapier des Dauerbrenners Robin Knoche laufen im Sommer aus.

Sollte Ruhnert einen solchen Spieler im Januar nicht finden, wird sich Urs Fischers Mannschaft auch in der Rückrunde auf ihr gefährliches Flügelspiel verlassen müssen. Seit dieser Saison schalten sich die Außenverteidiger Christopher Trimmel und Nico Gießelmann noch regelmäßiger in die Offensive ein. Beide glänzten sowohl als Flankengeber als auch als Abnehmer am langen Pfosten.



Union schlug die drittmeisten Flanken der Liga (191), in der Folge gab die Mannschaft 69 Prozent der eigenen Torabschlüsse im Sechzehner ab. Im Aufbauspiel suchen die drei Innenverteidiger regelmäßig den langen Pass entlang der Seiten, um schnell in die gegnerische Hälfte vorzustoßen. Kaum eine Mannschaft in der Liga ist so gut darin, die gesamte Breite des Spielfeldes zu nutzen.

Auch gegen den Ball zeigten die Berliner in der Hinrunde ein verändertes Gesicht. Während sie in der Vergangenheit noch für ihr besonders hartes Spiel bekannt waren, kam Union in der Vorrunde defensiv mit weniger Zweikämpfen und Fouls aus. Mit 1.547 gewonnenen Zweikämpfen weist Fischers Team den geringsten Wert auf, 173 Fouls sind die drittwenigsten in der Bundesliga.



Das spricht einerseits dafür, dass sich das Positionsspiel der Mannschaft verbessert hat, die seltener in Duelle gehen muss, um den Ball zu gewinnen. Eine weitere Erklärung ist die gestiegene Belastung durch die zusätzlichen Spiele im Europapokal, die eine weniger intensive Spielweise erforderten.

Unterstützt wird diese These durch einige späte Punktverluste, als der Mannschaft beispielsweise gegen Köln oder Stuttgart die Kraft ausging. Nach dem Sieg in Bochum zum Abschluss der Hinserie sagte Urs Fischer: "Die Mannschaft ist phasenweise übers Limit gegangen." Gut möglich, dass Union sich durch längere Regenerationsphasen nach der Winterpause noch steigern wird.

Sendung: Inforadio, 23.12.2021, 8:15 Uhr