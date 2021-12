2:1-Erfolg gegen RB Leipzig - Union springt auf Champions-League-Platz

Fr 03.12.21 | 22:24 Uhr

imago images/Matthias Koch Audio-Vollreportage: Lars Becker | Bild: imago images/Matthias Koch

Der 1. FC Union Berlin hat mit 2:1 gegen Vizemeister RB Leipzig gewonnen und damit vorerst Platz vier in der Fußball-Bundesliga erobert. In einer spielerisch überschaubaren Partie überzeugten die Berliner dabei vor allem bei Eckbällen.

Zum Auftakt des 14. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin mit 2:1 (1:1) gegen RB Leipzig gewonnen. Die Tore im mit 13.506 Zuschauern ausverkauften Stadion An der Alten Försterei erzielten Taiwo Awoniyi (6. Minute) und Timo Baumgartl (57.) für Union sowie Christopher Nkunku (13.) für Rasenballsport Leipzig. Durch den Heimsieg klettert die Mannschaft von Trainer Urs Fischer vorerst auf den vierten Tabellenplatz, der am Saisonende zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde.

Der Spielverlauf

Union erwischte einen Traumstart und ging mit der ersten Chance des Spiels direkt in Führung. In Folge einer zunächst kurz ausgeführten Ecke konnte Berlins Rechtsverteidiger Julian Ryerson ungehindert flanken, Timo Baumgartl den folgenden Kopfball ungehindert in Richtung Tor bringen und Taiwo Awoniyi sich im Duell mit Leipzigs Josko Gvardiol körperlich robust durchsetzen und den Ball aus wenigen Metern über die Linie bringen. Weitere sechs Minuten später dann hätte das 2:0 für Union fallen müssen, als Max Kruse eine Hereingabe von Sheraldo Becker freistehend und aus zehn Metern neben das Tor setzte. Stattdessen erzielte Leipzigs Christopher Nkunku im direkten Gegenzug und dank eines Torwartfehlers von Unions Andreas Luthe das 1:1. Der Aufsetzer Nkunkus aus rund 25 Metern war an sich kaum gefährlich, wurde von Luthe jedoch völlig falsch eingeschätzt und fand so seinen Weg ins Tor.

Union verpasst die frühe Vorentscheidung

Das Spiel blieb auch in der Folge ausgeglichen und auf überschaubarem, fußballerischem Niveau. Viele Zweikämpfe und wenig Spielfluss prägten das Geschehen. Auch nach der Halbzeitpause. So durfte es nicht sonderlich verwundern, dass das 2:1 für Union erneut in Folge einer Ecke fiel. Die flach ausgeführte Variante mündete in einem abgefälschten Schussversuch Max Kruses, der seinen Weg schließlich direkt vor die Füße von Timo Baumgartl fand. Der aufgerückte Innenverteidiger hatte anschließend aus drei Metern keine Mühe, sein erstes Bundesliga-Tor für die Berliner zu erzielen. Im mehr und mehr einsetzenden Berliner Schneeregen behielt Union anschließend defensiv den Durchblick, während Leipzig zunehmend ratlos wirkte. Statt einer Schlussoffensive des amtierenden Vizemeisters hatte Union mehrere Chancen auf das vorentscheidende 3:1, verpasste aber in Person der eingewechselten Genki Haraguchi (82.) und Kevin Behrens (83.) fast schon sträflich, aber ohne von Leipzig bestraft zu werden.

