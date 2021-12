RB Leipzig kann sein Spiel in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Union Berlin wohl wie geplant austragen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, waren alle am Dienstag durchgeführten PCR-Tests negativ.

Am Mittwochmittag werden zusätzlich noch einmal Schnelltests vorgenommen. "Sollten auch diese Tests negativ ausfallen, wird das Teamtraining wieder aufgenommen", gab der Verein auf seiner Homepage bekannt. Anpfiff der Partie ist am Freitag um 20:30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei.