Mit 27 Punkten startet der 1. FC Union in die Rückrunde. Die Champions-League-Plätze sind damit nur einen Punkt entfernt. Die verbale Zurückhaltung in Köpenick ist weiter groß - und doch ist klar: Der Klub ist ein Kandidat für Europa. Von Johannes Mohren

Oliver Ruhnert war in dieser Woche aus dem Urlaub in eine Runde mit Medienvertretern zugeschaltet. Die Sonne schien, Palmen wehten im leichten Wind und der Manager des 1. FC Union strahlte vor dieser Traum-Kulisse, die auch als Foto-Tapete getaugt hätte. Die Hinrunde sei aus seiner Sicht "top, top, top" gelaufen, sagte er dann auch - und: "Solange ich verantwortlich bin, wird es so sein, dass ich bei so einer Punktzahl hier lachend sitze."

So eine Punktzahl, das bedeutet konkret 27 Punkte nach 17 Spielen. Die Köpenicker sind in ihrem dritten Erstliga-Jahr erneut mittendrin im Kampf um die europäischen Plätze. Als Siebter haben sie nur einen Punkt Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Und das, obwohl die Mannschaft mit 27 Pflichtspielen die meisten aller Bundesliga-Teams absolvieren musste. Die Dreifach-Belastung mit der Conference League war für Union völlig neu - und doch meisterte der Klub diese so routiniert, wie es der ein oder anderen europaerfahrenen Mannschaft nicht gelingt.

Das Aus in der Gruppenphase des Wettbewerbs war wohl der einzige wirkliche Wermutstropfen des vergangenen halben Jahres. In den europäischen Spielen passierten zu viele vermeidbare Fehler - also genau das, was Union in der Liga (fast) komplett vermeidet. Da sind die Köpenicker die personifizierte Stabilität. Das zeigt sich auch im System: In allen 17 Hinrunden-Spielen baute Trainer Urs Fischer auf seine bestens abgestimmte Fünferkette und die Berliner kassierten mit 21 Gegentoren nach Bayern und Freiburg die wenigsten der Liga.