Union Berlin vor dem Spiel in Fürth - "Das wird ein ganz schwieriges Auswärtsspiel"

Sa 11.12.21 | 16:58 Uhr | Von Lukas Witte

Nach dem Ausscheiden aus der Conference League ist die Enttäuschung bei Union Berlin groß. Umso wichtiger ist es, dass die Eisernen am Sonntag beim Tabellenletzten in Fürth siegen. Doch Trainer Fischer mahnt zur Vorsicht. Von Lukas Witte

Das Personal

Für Union Berlin ist die Belastungssteuerung derzeit ein zentrales Thema. Nach dem Einsatz am Donnerstag in der Conference League steht nun auch in der Bundesliga eine Englische Woche bevor. Das bedeutet: Vier Spiele in zwölf Tagen. "Wir werden morgen sicherlich ein bisschen rotieren und frische Spieler auf den Platz bringen", sagte Trainer Urs Fischer auf einer Pressekonferenz am Sonnabend. Als Option fehlen werden ihm dabei allerdings Laurenz Dehl und Marvin Friedrich. Der 19-jährige Mittelfeldspieler Dehl muss sich noch von einem operativen Eingriff nach einer Verletzung erholen, zeige laut Fischer aber schon positive Fortschritte. Verteidiger Friedrich ist krank. Es fehlen: Laurenz Dehl (angeschlagen), Jakob Busk (krank) und Marvin Friedrich (krank)

Die Form

Die Enttäuschung über das Ausscheiden aus der Conference League am Donnerstagabend gegen Slavia Prag steckt den Köpenickern noch in den Knochen. "Natürlich tut das weh", erklärte Trainer Fischer. Aber viel Zeit zum Verarbeiten bleibt ihnen ja sowieso nicht. Am Sonntag gilt es nun, die Enttäuschung abzuschütteln und eine passende Antwort zu geben. In der Bundesliga trat Union zuletzt stark auf und gewann zu Hause 2:1 gegen RB Leipzig. Auswärts taten sie sich allerdings etwas schwerer. In Frankfurt gab es eine 1:2-Niederlage, in Köln und Stuttgart kamen die Eisernen nicht über ein Unentschieden hinaus. Bei den Franken soll nun auch endlich wieder ein Auswärtssieg gefeiert werden.

Der Gegner

Für den Aufsteiger aus Fürth kann es kaum schlechter laufen. Die Spielvereinigung spielt eine historisch schlechte Saison - sie steht nach 14 Spieltagen mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Und mit 46 Gegentoren ist Fürth die Schießbude der Liga. Zuletzt verloren sie 1:7 in Leverkusen. Beste Voraussetzungen also für Union Berlin, am Sonntag drei Punkte mit nach Köpenick zu nehmen. Doch Trainer Fischer mahnt zur Vorsicht: "Das wird ein ganz schwieriges Auswärtsspiel!" Für den Schweizer ist die Tabellensituation und die Tordifferenz der Mittelfranken nebensächlich. "Für uns war Thema, wie die Mannschaft von Fürth spielt. Und ich glaube, aufgrund der Bilder, die ich der Mannschaft gezeigt habe, dürften wir gewarnt sein."

Unioner im Fokus

Besonderen Fokus sollte man am Sonntag auf den Mann zwischen den Pfosten bei den Köpenickern legen. Dort könnte sich nämlich ein Neuer etablieren. Bereits unter der Woche in der Conference League bekam Frederick Rønnow seine Chance in der Startelf und machte die Sache gut. Gesetzter Torhüter bei den Eisernen ist eigentlich Andreas Luthe. Ob ein Torwartwechsel nun auch für die Bundesliga ein Thema ist, ließ Trainer Fischer offen: "Ich werde mich zur Aufstellung nicht äußern. Ob er eine Option ist, werdet ihr morgen sehen." Allerdings hatte er nichts als Lob für den Dänen übrig: "Er hat das von Beginn an sehr gut gemacht und setzt Andi immer wieder unter Druck. Ich bin mit seiner Arbeit sehr zufrieden."

Keine Zeit für Trainingslager

Im oberen Tabellendrittel der Bundesliga geht es heiß her und alle Mannschaften stehen dicht beieinander. Mit einem erfolgreichen Jahresabschluss würde für Union Berlin durchaus die Möglichkeit bestehen, auf einem europäischen Platz zu überwintern. Möglicherweise eine extra Motivation? Für Trainer Fischer ist das kein Thema: "Wir haben immer Lust nach Punkten. Wir bekommen durch die Tabellensituation jetzt nicht mehr Lust. Damit beschäftigen wir uns nicht." Außerdem verkündete der Schweizer, dass es für seine Mannschaft in der Winterpause kein Trainingslager geben werde. "Dafür bleibt keine Zeit. Wir müssen die Pause nutzen, um uns zu regenerieren und den Kopf freizubekommen. Und dann bleibt nur noch eine Woche oder zehn Tage, um die Mannschaft zurück in den Rhythmus zu bekommen."

