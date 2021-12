Am Samstag will Union Berlin eine erfolgreiche Hinrunde krönen. Beim VfL Bochum müssen die Köpenicker dafür allerdings ihr kleines Formtief überwinden. Eine knifflige Aufgabe, zumal das Ruhrstadion als Festung gilt. Union-Keeper Luthe kennt sich da jedoch aus.

Trainer Urs Fischer kann sich seine Wunschformation frei zusammenstellen, ihm steht nahezu der komplette Kader für die Aufgabe am Samstag in Bochum zur Verfügung. Nur das 19-jährige Eigengewächs Laurenz Dehl fehlt weiterhin verletzt.

Zum Ausklang der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga werden die Fans nochmals mit einer englischen Woche belohnt. Bei Union Berlin zogen sie vor dem Spiel in Bochum trotzdem schon vorsichtig Bilanz.

Nüchtern betrachtet muss man es so sagen: Nach einer zunächst herausragenden Hinrunde der Köpenicker scheint zum Jahresende die Luft raus zu sein. Wettbewerbsübergreifend gelang der Mannschaft in den vergangenen fünf Partien lediglich ein Sieg – eine Ergebniskrise, gemessen an den neuen Ansprüchen der Unioner.

Tatsächlich aber sollte man die hohe Belastung nicht außer Acht lassen. Mit der Partie am kommenden Samstag beim VfL Bochum werden die Unioner bereits ihre fünfte Partie innerhalb von nur 16 Tagen bestritten haben.

Und dennoch muss der Mannschaft konstatiert werden, dass sie selbst während der Europapokal-Doppelbelastung immerzu engagiert und siegeshungrig aufgetreten ist, zuletzt zu begutachten beim sehr unterhaltsamen 0:0 gegen den SC Freiburg. Die Defensive stand größtenteils stabil. Allein in der Offensive fehlte es oft an Mut und kreativen Einfällen, teils auch an Kaltschnäuzigkeit. Und: Das Angriffsspiel ist zu abhängig von Topstürmer Taiwo Awoniyi. Der Nigerianer traf in besagten fünf Partien nur gegen RB Leipzig – es war der einzige Sieg für Union Berlin.

Um im Training mit den Offensivkräften am Thema Chancenverwertung zu arbeiten, dafür sei in den vergangen Wochen tatsächlich zu wenig Zeit gewesen, wie Urs Fischer auf der Pressekonferenz am Freitag betonte. Für die Spieler, die bei den Partien auf dem Platz standen, "stand die Regeneration im Vordergrund", sagte er.