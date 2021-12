Fast hätte man glauben können, dass sich bei Hertha BSC doch mal etwas tut. Dass der neue Trainer Tayfun Korkut der Alten Dame wie von Zauberhand und innerhalb weniger Tage neues Leben eingehaucht hat. Doch nach der Aufholjagd in Stuttgart (2:2 nach 0:2-Rückstand) und dem verdienten 2:0-Erfolg gegen Bielefeld folgte ein Spiel mit Prädikat: Typisch, Hertha. Der Auftritt bei Mainz 0:4 war wieder einmal derart desolat, dass der Glaube an vorweihnachtliche Wunder sehr schnell verflogen war. "Das Spiel ist analysiert", so Trainer Korkut bei der Pressekonferenz, "die Mannschaft ist besser, als sie sich in Mainz präsentiert hat."

Alle Jahre wieder will der BVB den Bayern den Rang als Nummer Eins im Land ablaufen. Alle Jahre wieder scheitern die Dortmunder. An der Münchener Übermacht. Vor allem aber an der eigenen Qualität und Mentalität in den entscheidenden Spielen. Vier Niederlagen (gegen Freiburg, Mönchengladbach, Leipzig und Bayern) nach sechzehn Spielen sind zu viel, um ganz oben anzugreifen.

In der Champions League scheiterte Dortmund erstmals seit zehn Jahren bereits in der Gruppenphase. Gegenüber Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon hatte der BVB das Nachsehen. Viel zu wenig für die riesigen Dortmunder Ambitionen. Und wohl auch zu wenig, um den schwarz-gelben Ausnahmespieler halten zu können.



Erling Haalands Berater flirtet öffentlichkeitswirksam mit Europas Top-Teams. In vierzehn Pflichtspielen dieser Saison traf der junge Norweger unglaubliche 19 mal für Dortmund. Bei seinem bislang einzigen Spiel gegen Hertha im Olympiastadion steuerte Haaland gleich vier Tore bei. Die Borussen gewannen vor gut einem Jahr mit 5:2.

Hertha-Trainer Tayfun Korkut will Haaland und den BVB mit einer Teamleistung stoppen: "Mut, Freude am Spiel, resolute Defensivleistung. Darauf wird es ankommen. Aber auch das Spiel mit dem Ball ist sehr wichtig, wir müssen uns etwas zutrauen", verkündete der Trainer am Donnerstagnachmittag.