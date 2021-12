Fußball-Bundesligist 1. FC Union hat den Vorverkauf für das Heimspiel in der Conference League gegen Slavia Prag gestoppt. Das teilte der Verein am Donnerstagabend mit. Grund dafür sind die neuen Corona-Verordnungen für Freiluft Großveranstaltungen. Union muss im letzten Spiel der Gruppe E am 9. Dezember gegen den tschechischen Meister gewinnen, um noch in die K.o.-Runde einzuziehen.