Viktoria Berlin hat in der Dritten Liga die erhoffte Trendwende verpasst. Gegen den Tabellen-Sechzehnten Türkgücü München kam der Aufsteiger nicht über ein 0:0 hinaus. Wirklich überzeugen konnten die Berliner nur in den ersten zehn Spielminuten.

Der 1. FC Union Berlin hat mit 2:1 gegen Vizemeister RB Leipzig gewonnen und damit vorerst Platz vier in der Fußball-Bundesliga erobert. In einer spielerisch überschaubaren Partie überzeugten die Berliner dabei vor allem bei Eckbällen.

Die Vorgabe von Benedetto Muzzicato war klar: Festhalten an der eigenen Spielidee - auch wenn die zuletzt wenig Ertrag gebracht hatte. Und so dürfte dem Trainer der offensive (Kombinations-)Fußball bestens gefallen haben, den seine Mannschaft in den ersten Minuten zeigte. Die Himmelblauen fegten förmlich über Türkgücü hinweg. Lukas Pinckert traf nach einer Ecke von Enes Küc per Direktabnahme die Latte (4.), Björn Jopek zielte aus zehn Metern neben das Tor (6.) und Gästekeeper Franco Flückiger wurde erst von Pasqual Verkamp warmgeschossen (7.) und glänzte dann im Eins-gegen-Eins gegen Christopher Theisen (10.). Es war wilder Spektakel-Fußball von Viktoria - mit einem Manko: Der Treffer fehlte. Bei Türkgücü sorgte in dieser Phase einzig Sercan Sararer für Gefahr (9.).