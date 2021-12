Bei Energie Cottbus kann man demnächst entspannt in die Weihnachtspause gehen. Als Tabellenzweiter läuft es sportlich wieder rund. Was natürlich der Verdienst von Trainer Claus-Dieter Wollitz ist. Doch das der Regionalligist wieder in ruhigeres Fahrwasser kommt, liegt auch am neuen Präsidenten: Sebastian Lemke. Er ist auf den Tag genau seit einem Jahr im Amt.

Die Lage sei weiter ernst, macht der Cottbuser Präsident Sebastian Lemke zum einjährigen Jubiläum klar. Die finanziellen Altlasten seines Vorgängers seien noch lange nicht abgetragen, Energie sei noch nicht über den Berg. "Wir müssen schon genau auf die Finanzen und die Liquidität schauen", so Lemke. "Wir sind aktuell in einer wesentlich besseren Situation, als vor einem Jahr. Aber eine Sanierung ist in einem halben Jahr nicht erledigt."