Sieg im Finale nach Elfmeterschießen - Berliner Alfredo Morales gewinnt mit New York MLS-Titel

So 12.12.21 | 12:25 Uhr

Bild: imago images / Icon SMI

Der Berliner Fußballer Alfredo Morales hat mit dem New York City FC den Titel in der Major League Soccer gewonnen. Im Finalspiel der höchsten nordamerikanischen Spielklasse gewann New York gegen den Gastgeber Portland Timbers mit 4:2 nach Elfmeterschießen. Für den Verein aus dem Big Apple ist es der erste Titel seit der Gründung vor acht Jahren.

Morales verschießt Elfmeter

Lange sah es so aus, als würde New York das Finale in regulärer Spielzeit für sich entscheiden können. Erst in der 94. Minute gelang den Gastgebern aus Oregon der Ausgleich. Nach einer torlosen Verlängerung fiel die Entscheidung dann im Elfmeterschießen. Der frühere Herthaner Morales trat als zweiter Schütze an, konnte vom Punkt allerdings nicht verwandeln. Er blieb aber der einzige New Yorker Fehlschütze und so konnte der Mittelfeldmann am Ende mit seiner Mannschaft jubeln.

Auf den Spuren von Franz Beckenbauer

Der 31-jährige Morales ist gebürtiger Berliner und fing beim BSC Reinickendorf mit dem Fußball an. Zum Profi wurde er bei Hertha BSC. Insgesamt 13 Jahre spielte er für die Blau-Weißen, bevor er 2013 nach Ingolstadt und später zu Fortuna Düsseldorf in die 2. Bundesliga wechselte. Im April dieses Jahres wechselte Morales dann von den Rheinländern an den Hudson River und ist nun der zweite deutsche Spieler in der Geschichte, der einen Titel mit einem New Yorker Team in der höchsten nordamerikanischen Liga gewinnen konnte - der erste war 1980 Franz Beckenbauer, damals noch mit Cosmos New York.