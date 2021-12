Der SV Babelsberg 03 hat am 21. Spieltag der Regionalliga Nordost beim Chemnitzer FC einen Punkt geholt. Im Duell der Tabellennachbarn fielen am Samstagnachmittag keine Tore. Die Nulldreier stehen somit mit 35 Punkten weiter auf dem achten Platz.

Im Topspiel der Regionalliga Nordost haben sich Energie Cottbus und der BFC Dynamo 1:1 getrennt. Dabei hatten sich die Lausitzer in einem intensiven Spiel eigentlich den Sieg verdient. Der BFC kann nun sicher an der Tabellenspitze überwintern.

Die Babelsberger gingen ersatzgeschwächt in das Aufeinandertreffen mit den Chemnitzern. So fehlte unter anderem der coronainfizierte Topstürmer Daniel Frahn. Auch auf Kapitän Petar Lela musste Trainer Jörg Buder kurzfristig verzichten. Und das gegen einen Gegner, der sich seit Wochen im Aufwärtstrend befindet. Acht Mal waren die Sachsen vor der Begegnung ungeschlagen - und hatten in der Liga zuletzt drei Partien gewonnen.

In Überzahl schafften es die Babelsberger, das Spiel deutlich ausgeglichener zu gestalten - und hatten in der Schlussphase die Chance zum Sieg. Die beste Möglichkeit für die Nulldreier hatte in der zweiten Hälfte Marcel Rausch, der das Lattenkreuz traf (79.). So blieb es bei einem leistungsgerechten 0:0. Das letzte Duell vor der Winterpause steht für Babelsberg am kommenden Sonntag (19.12, 13 Uhr) bei Lichtenberg 47 an.

Luckenwalde setzte derweil seine Negativserie fort. Bei Kellerkind Eilenburg verloren die Brandenburger mit 1:2. Es war bereits die vierte Liga-Pleite in Folge. Raimison Draiton dos Santos brachte Eilenburg kurz vor der Pause in Führung (43.), Till Plumpe traf mit dem Kopf zum Ausgleich (56.). Für die Entscheidung sorgte - ebenfalls per Kopf - Toni Majetschak. In der Nachspielzeit verlor Luckenwalde zudem noch Marcel Hadel, der wegen einer Notbremse die rote Karte sah. Viele weitere Begegnungen des 21. Spieltags waren witterungsbedingt abgesagt worden.