Interview | BFC-Stürmer Christian Beck - "Wir wollen am liebsten diese Position gar nicht mehr hergeben"

Fr 10.12.21 | 12:04 Uhr

Christian Beck ist Top-Torjäger der Regionalliga Nordost und steht mit dem BFC Dynamo derzeit an der Tabellenspitze. Im rbb|24-Interview spricht der Stürmer über sein Erfolgsrezept und warum er sich gegen die dritte Liga entschieden hat.

rbb|24: Herr Beck, 45 Punkte, Tabellenplatz eins, Herbstmeisterschaft - im Moment läuft es beim BFC oder? Christian Beck: Ja, wir können durchaus zufrieden sein. Hätte uns das vor der Saison jemand gesagt, dann hätten wir das sehr gerne unterschrieben. Wir stehen jetzt oben, haben vier Punkte Vorsprung. Wir haben jetzt natürlich mit dem Spiel gegen Lok Leipzig unsere Serie so ein bisschen versaut, aber trotzdem kannst du erstmal mit so einer Hinrunde sehr zufrieden sein.

Was macht Ihre Mannschaft – Sie sind ja jetzt seit Sommer dabei – in dieser Saison so stark? Ich glaube, wir sind mittlerweile schon ein eingeschworener Haufen. Der Teamgeist steht ganz oben. Wir sind eine sehr gute Truppe, haben ja auch noch eine gewisse Qualität und die versuchen wir, so häufig wie es geht abzurufen. Bisher ist uns das sehr gut gelungen. Aber wir dürfen uns jetzt natürlich nicht darauf ausruhen und müssen weite Gas geben und so viele Punkte wie es geht noch holen.

Sie haben es gerade schon angesprochen: Gegen Lok gab es jetzt zuletzt die 1:2-Niederlage. Es war die erste Heimniederlage in dieser Spielzeit. Aus Ihrer Perspektive: Was waren die Gründe? Ja, das war natürlich sehr ärgerlich für uns. Vielleicht haben wir uns ein bisschen davon anstacheln lassen, dass bei Lok einfach nur zwölf Mann kamen und man nicht wusste, ob das Spiel stattfindet oder nicht (Anm. d. Red.: Lok hatte und hat mehrere mit Corona infizierte Spieler). Ihre erste Elf war ja am Ende dann doch da. Für uns war es das dritte Spiel in sieben Tagen, während Lok Leipzig - glaube ich - 14 Tage Pause hatte. Wir sind halt nicht an unser Limit gegangenen und dann reicht es halt nicht in dieser Liga. Wir haben jetzt unsere Kräfte neu gesammelt und ich hoffe, dass wir das am Freitag gegen Cottbus wieder abrufen können.

Kommen wir auf Sie persönlich zu sprechen. Sie sind im Sommer aus Magdeburg nach Berlin gekommen. In 20 Regionalligaspielen kommen Sie bisher auf 14 Tore. Fünf Assists noch dazu. Sie sind der beste Torjäger der Liga. Sie scheinen sich beim BFC wohlzufühlen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war auch so meine Vorstellung. Ich wollte unbedingt nochmal auf dem Platz stehen und viele Tore schießen. Das ist mir bisher sehr gut gelungen dank der Jungs. Ich hoffe natürlich, dass da noch viele Tore dazukommen. Aber wie Sie schon gesagt haben: Es hat auf jeden Fall gepasst. Die Jungs sind super eingestellt auf mich und füttern mich dann auch mit Flanken und deswegen läuft das auch sehr gut, wo ich mich persönlich sehr drüber freue.

Es war zu hören, dass Sie im Sommer auch Angebote aus der dritten Liga hatten. Am Ende haben Sie sich für die vierte Liga und den BFC entschieden. War das rückblickend die richtige Entscheidung? Sie scheinen durchaus noch zu Top-Leistungen in der Lage zu sein. Für mich war wichtig, da mein Lebensmittelpunkt in Magdeburg ist, dass es sich von den Fahrtkilometern auch lohnt, dass ich öfter nach Hause kann. Das klappt von Berlin aus. Mit dem BFC hatte ich sehr gute Gespräche und dann ist es die vierte Liga geworden. Aber klar gab es auch das ein oder andere Angebot aus der dritten Liga. Trotzdem fühle ich mich sehr wohl und glaube schon, dass es für mich persönlich der richtige Schritt war.

Sie hatten zuletzt mit den Partien gegen BAK und Lok zwei absolute Topspiele. Jetzt steht am Freitag direkt das nächste Spitzenduell an - gegen Energie Cottbus, seit dem vergangenen Spieltag der Tabellenzweite. Was sind Ihre Erwartungen? Es wird auf jeden Fall ein brutal schweres Spiel. Wir müssen nochmal alles raushauen. Ich glaube, gerade der Last-Minute-Sieg bei Luckenwalde hat auch nochmal für Selbstvertrauen bei Cottbus gesorgt. Aber wir stehen auf Platz eins. Wir wollen natürlich da mutig auftreten. Wir wollen, wie gesagt, da alles nochmal raushauen und dann am Ende als Sieger vom Platz gehen. Und wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, dann bin ich auch guter Dinge, dass wir da eine gute Leistung bringen werden.

Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen: Cottbus kommt mit Rückenwind. Was sind insgesamt die Stärken von Energie? Also worauf müssen Sie achten? Sie sind sehr torgefährlich. Wenn ich mich nicht täusche, haben sie sogar die beste Offensive. Das zeichnet sie schon aus, dass sie sehr gut umschalten und torgefährlich sind. Da müssen wir höllisch aufpassen und dagegenhalten. Wir müssen sie halt beschäftigen und hoffentlich dann am Ende ein Tor mehr schießen als Cottbus.

Sie sind Spitzenreiter. Vier Punkte Vorsprung sind es im Moment. Das kann dann ab Freitag sogar noch mehr sein. Was ist in dieser Saison drin? Wir haben uns jetzt oben festgesetzt. Da wollen wir natürlich bleiben. Wir wollen die Spiele gewinnen. Wir wollen am liebsten diese Position gar nicht mehr hergeben. Aber das wird extrem schwer und eine brutale Aufgabe. Man sieht jetzt, dass sich so vier, fünf Mannschaften da oben festgesetzt haben und unter denen wird es am Ende ausgemacht. Ich hoffe natürlich, dass wir Spiel für Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen, dass wir immer alles abrufen. Und wenn wir das hinbekommen, dann bin ich mir auch sicher, dass wir genügend Punkte bekommen. Aber es ist wie gesagt keine einfache Aufgabe: Viele Mannschaften gewinnen da oben und es ist alles eng beieinander.

Aber haben Sie das Wort Aufstieg in den letzten Wochen, wo es so gut läuft, häufiger in den Mund genommen, oder ist das erstmal noch kein Thema und Sie gucken, was passiert? Ich denke eher, es ist noch kein Thema. Klar freut man sich, wenn man da oben steht. Aber es ist gerade mal die Hälfte gespielt und da gibt es noch genug Punkte zu verteilen. Ich hoffe wie gesagt, dass wir genug Punkte holen und da ein Wörtchen mitreden und dann am Ende ganz oben stehen.

Sie persönlich kommen auf stattliche 14 Tore. Das ist Ligaspitzenwert. Was ist Ihr persönliches Ziel? Sind Sie ein Stürmer, der sich vor der Saison eine Marke setzt? Ist das etwas, das Sie antreibt? Überhaupt nicht! Ich bin immer so gefahren, dass es schön wäre, wenn ich zweistellig treffe. Das es dann schon nach wenigen Spielen der Fall war, hat mich natürlich sehr gefreut. Ich hoffe einfach, dass noch viele Tore dazukommen. Ich möchte jetzt auch keine Zahl nennen, weil dann setze ich mich ja persönlich wieder unter Druck. Also ich schaue da von Spiel zu Spiel und hoffe, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann. Aber ich hoffe natürlich auch für mich persönlich, weil Tore sind immer das schönste für einen Stürmer. Und ich hoffe, dass da noch einige dazukommen.

Eine ernstere Frage zum Abschluss: Corona macht der Regionalliga auch in dieser Saison - was vielleicht nicht alle erwartet hätten - wieder zu schaffen. Haben Sie Angst, dass die für den BFC bislang so erfolgreiche Spielzeit eventuell wieder abgebrochen werden könnte? Das ist ein schwieriges Thema. Ich hoffe es natürlich nicht - sondern dass wir auf dem sportlichen Wege diesen Platz verteidigen können. Am Ende sind wir nicht dazu in der Lage, das zu entscheiden. Das werden andere beurteilen. Aber klar, Corona nervt schon lange. Es ist einfach so. Wir wollen das auf dem sportlichen Wege machen und ich hoffe natürlich, dass wir das auch so hinbekommen.

Vielen Dank für das Gespräch. Das Gespräch führte Jonas Bürgener.