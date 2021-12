Dem Spiel vorausgegangenen war eine coronabedingt erheblich gestörte Vorbereitung für die Mannschaft aus Sachsen: Nachdem die Leipziger in den Tagen zuvor zahlreiche Corona-Fälle verzeichnen mussten, standen Lok-Trainer Almedin Civa fürs Auswärtsspiel in Berlin lediglich 14 einsatzfähige Spieler zur Verfügung.

Zum Auftakt der Rückrunde hat der BFC Dynamo eine Niederlage hinnehmen müssen. Der Spitzenreiter der Regionalliga Nordost verlor am Samstag zu Hause gegen Lokomotive Leipzig mit 1:2 (0:1). Für Lok trafen Eric Voufack (15. Minute) und Djamal Ziane (51.). Dynamos Andor Bolyki erzielte spät den Anschlusstreffer (85.).

Schreckmomente für den Berliner AK: Nach dem Regionalliga-Spiel bei Carl Zeiss Jena am Freitagabend brachen zwei Spieler zusammen. Sie mussten notärztlich behandelt werden. Beide waren von einem großen Corona-Ausbruch im Klub betroffen.

Zwei BAK-Spieler beim Auswärtsspiel in Jena kollabiert

Im über weite Strecken zähen Spitzenspiel schafften es die Berliner dennoch nicht, gegen kompakt verteidigende Leipziger echte Torchancen herauszuspielen.

Nach einer Viertelstunde zog Loks Routinier Sascha Pfeffer einen scharfen Freistoß von der rechten Seite in den Strafraum, wo Eric Voufack die Sachsen mit einem Kopfballtor in Führung brachte.

In der zweiten Hälfte brachte der Leipziger Theo Ogbidi eine feine Flacke auf den Kopf von Djamal Ziane, der zum 2:0 für die Gäste erhöhte. Es war bereits das 13. Saisontor des Algeriers. In der 85. Minute brachte Andor Bolyki die Hausherren überraschend zurück ins Spiel: Nachdem eine flache Hereingabe von der linken Seite an mehreren Verteidigern vorbeirauschte, brauchte Angreifer Bolyki nur noch seinen Fuß hinzuhalten. Letztlich kam der Anschlusstreffer zu spät für den BFC, es blieb beim 1:2.

Die Niederlage bedeutet den ersten Punktverlust für den Herbstmeister nach zuvor fünf Siegen in Folge. In der Tabelle bleibt die Mannschaft von Christian Benbennek trotzdem auf dem ersten Rang, während Lok Leipzig auf den vierten Platz vorrückt und den Rückstand auf Dynamo auf sechs Zähler verkürzen konnte.