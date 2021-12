Berliner AK verliert zum dritten Mal in Folge

Zum Auftakt des 20. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat der Berliner AK sein drittes Spiel in Folge verloren. Durch das 0:2 (0:1) bei Carl Zeiss Jena bleibt der Rückstand auf Tabellenführer BFC somit bei vier Punkten bestehen. Die Treffer für die Gastgeber erzielten Maximilan Krauß in der 14. Minute und Vasileios Dedidis (48.). Bei den Berlinern hingegen ging wenig zusammen. Gegen äußerst zweikampfsstarke Gastgeber kam die Mannschaft von Trainer André Meyer kaum zur Entfaltung.

Besser machte die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Das Team von Trainer Ante Covic siegte mit 3:0 über Germania Halberstadt. Die Tore erzielten Derry Scherhant (12.), Maurice Covic (35.) und Tony Fuchs (42.). Durch den zweiten Sieg in Folge klettert die Hertha mit derzeit 24 Punkten auf Rang elf.