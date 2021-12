Nach der 0:1-Auswärtspleite in Fürth will Fußball-Bundesligist Union Berlin wieder zurück in die Spur finden. Mit Christian Streich und seinem SC Freiburg kommt zwar ein alter Freund, aber mit ihm auch ein unangenehmer Gegner in die Alte Försterei. Von Fabian Friedmann

Nach dem Ausscheiden in der Europa Conference League wollte der 1. FC Union in der Fußball-Bundesliga wieder siegen. Doch beim Tabellenletzten in Fürth konnte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden.

Dass es leistungstechnisch eine Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsauftritten gebe, sieht Fischer nicht, auch wenn die Punkte-Ausbeute – zu Hause holte Union 17 von 23 Punkten – anderes vermuten lässt. "In Stuttgart und Köln sind wir in Führung und bringen es nicht über die Zeit. Die Ausbeute entspricht den Möglichkeiten, die wir haben. Für mich geht es immer um die Art und Weise, wie wir auftreten.“ Und das bereitet Urs Fisher aktuell (noch) keine Sorgen. Eine gewisse Heimstärke ist auch für ihn nicht von der Hand zu weisen: "Klar, im eigenen Wohnzimmer fühlt man sich am wohlsten. Es hilft in gewissen Phasen des Spiels, gerade wenn es mal nicht so läuft, dass die Fans uns unterstützen.“

Die Verantwortlichen in Köpenick sind gewarnt. Zu was der SC in der Lage ist, wenn ein Gegner mal keinen so guten Tag erwischt, stellten die Freiburger beim 6:0-Kantersieg in Gladbach eindrucksvoll unter Beweis. Was den Breisgauern aber fehlt, ist die Konstanz in ihren Ergebnissen. Zuletzt gab es eine 1:2-Heimniederlage gegen Hoffenheim.

Unions Coach Urs Fischer hat Freiburg eingehend studiert. Die Liste der Stärken des SC ist lang: sehr stabil eingespielt, sehr kompakt, sehr aggressiv, gutes Vertikalspiel und mutig mit dem Ball, so Fischer. Der Schlüssel zum Heimsieg am Mittwochabend? "Wir müssen uns am Limit bewegen, müssen effizient sein und die richtigen Entscheidungen treffen, damit wir das Spiel gewinnen. Das ist unser Ziel", sagte Fischer: "Ich gehe davon aus, dass es ein hart umkämpftes Spiel wird, in dem Kleinigkeiten entscheiden."