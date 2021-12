Rene Berlin Samstag, 04.12.2021 | 20:50 Uhr

Der Artikel ist schon allein inhaltlich falsch !!!



Ein PCR Test wird bei Spielen der HBL IMMER 24 Stunden vor dem Spiel gemacht, diese waren sämtlich negativ !!!



In Mannheim wurden NUR Schnelltests durchgeführt !



Aber hiermit ist wenigstens das bewiesen was viele Virologen schon seit 2 Jahren predigen, weder ein PCR Test noch ein Schnelltest sind dazu ausgelegt um auf Corona zu testen !



Und an den RBB, erst einmal vernünftig recherchieren bevor ihr Unwahrheiten verbreitet.